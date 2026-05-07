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Les pays de l'UE et les législateurs parviennent à un accord provisoire sur des règles allégées en matière d'IA
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 05:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, des citations et des paragraphes de contexte (2 à 10) par Foo Yun Chee

Les pays de l'UE et les députés du Parlement européen ont convenu jeudi d'édulcorer les règles historiques sur l'intelligence artificielle, notamment en reportant leur mise en œuvre, une décision qui, selon les critiques, montre que l'Europe cède face aux géants de la tech. Cet accord provisoire, qui doit être formellement approuvé par les gouvernements de l'UE et le Parlement européen dans les mois à venir, est le fruit de neuf heures de négociations. « L'accord conclu aujourd'hui sur la loi sur l'IA soutient considérablement nos entreprises en réduisant les coûts administratifs récurrents », a déclaré dans un communiqué Marilena Raouna, vice-ministre chypriote chargée des affaires européennes . Chypre assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'UE.

Les modifications apportées à la loi sur l'IA, qui est entrée en vigueur en août 2024 et dont les éléments clés doivent être mis en œuvre par étapes, s'inscrivent dans le cadre des efforts de la Commission européenne visant à simplifier une série de nouvelles règles numériques.

Cette initiative de simplification fait suite aux plaintes des entreprises concernant le chevauchement des réglementations et les formalités administratives qui entravent leur capacité à rivaliser avec leurs concurrents américains et asiatiques.

Les gouvernements et les législateurs de l’UE ont convenu de reporter au 2 décembre 2027, au lieu de la date butoir initiale du 2 août de cette année, l’entrée en vigueur des règles relatives aux systèmes d’IA à haut risque, tels que ceux impliquant la biométrie ou liés aux infrastructures critiques et à l’application de la loi.

Ils ont également convenu d'exclure les machines de la loi sur l'IA, celles-ci étant déjà soumises à des règles sectorielles, cédant ainsi à la pression des entreprises.

Un accord a également été trouvé sur l'interdiction des pratiques d'IA qui créent des images sexuellement explicites non autorisées, une mesure répondant à ce type de contenu généré par le chatbot Grok de xAI d'Elon Musk sur X et aux deepfakes à caractère sexuel produits par Grok. L'interdiction s'appliquera à partir du 2 décembre.

Le tatouage numérique obligatoire des contenus générés par l'IA s'appliquera à partir du 2 décembre.

Les règles sur l'IA, motivées par des inquiétudes concernant l'impact de cette technologie sur les enfants, les travailleurs, les entreprises et la cybersécurité, sont toujours considérées comme les plus strictes au monde, même après ces modifications.

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