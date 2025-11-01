 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 121,07
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Pays-Bas refusent de commenter les rapports sur Nexperia et indiquent qu'ils sont toujours en pourparlers avec Pékin
information fournie par Reuters 01/11/2025 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement néerlandais a déclaré samedi qu'il ne commenterait pas les récents rapports selon lesquels la Maison Blanche envisage d'annoncer que les installations chinoises du fabricant de puces néerlandais Nexperia reprendraient leurs livraisons.

Le gouvernement a ajouté dans un communiqué qu'il restait en contact avec les autorités chinoises et les partenaires internationaux "afin de trouver une solution constructive qui rétablisse l'équilibre de la chaîne d'approvisionnement en puces et qui soit bénéfique pour Nexperia et nos économies".

Le gouvernement néerlandais a pris le contrôle au début du mois de Nexperia, détenue par la société chinoise Wingtech 600745.SS . Cette décision a incité Pékin à empêcher les produits Nexperia de quitter la Chine .

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,125 USD NYSE +0,46%
GENERAL MOTORS
69,080 USD NYSE +0,61%
NISSAN MOTOR CO
1,975 EUR Tradegate -2,77%
STELLANTIS
8,778 EUR MIL -0,76%
TOYOTA MOTOR
17,682 EUR Tradegate -1,55%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Portrait de la présidente sortante et candidate à la présidentielle en Tanzanie Samia Suluhu Hassan lors d'un meeting à Stone Town (Tanzanie), le 26 octobre 2025 ( AFP / MARCO LONGARI )
    Tanzanie: la présidente proclamée gagnante après trois jours de violences
    information fournie par AFP 01.11.2025 13:18 

    En Tanzanie, la cheffe de l'Etat sortante Samia Suluhu Hassan a été proclamée samedi vainqueur de la présidentielle avec près de 98% des voix, après trois jours de violences électorales dans lesquelles des centaines de personnes ont été tuées selon l'opposition. ... Lire la suite

  • Des employés de l'hôpital Nasser à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza transportent l'une des dépouilles remises à Gaza par les autorités israéliennes, via la Croix-Rouge, le 31 octobre 2025 ( AFP / - )
    Gaza: nouveau déboire sur les dépouilles d'otages, frappes israéliennes
    information fournie par AFP 01.11.2025 13:03 

    Le processus de restitution des dépouilles d'otages enlevés en Israël le 7 octobre 2023 a connu un nouveau déboire samedi avec la remise de trois corps par le Hamas qui ne sont pas ceux d'otages. Selon une source sécuritaire à Gaza, des tirs de l'armée israélienne ... Lire la suite

  • Manifestation le 31 octobre 2025 à Omdurman, ville sous contrôle de l'armée, pour dénoncer les "atrocités" à El-Facher, ville du Darfour prise le 26 octobre par les paramilitaires des FSR. ( AFP / Ebrahim Hamid )
    Soudan: craintes de la poursuite des exactions à El-Facher
    information fournie par AFP 01.11.2025 12:37 

    De nouvelles images satellites et l'ONG Médecins sans frontières (MSF) suggèrent samedi la poursuite des massacres dans la ville soudanaise d'El-Facher, près d'une semaine après sa prise par les paramilitaires. Alors que les informations sur des violences contre ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 31 octobre 2025 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Alain JOCARD )
    L'impasse du budget persiste, Lecornu toujours sous pression
    information fournie par AFP 01.11.2025 12:35 

    Après plusieurs jours de débats intenses au Parlement, l'équation budgétaire demeure délicate pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, forcé de constater les blocages persistants à l'Assemblée au point de prôner un nouveau "changement de méthode". Présentée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank