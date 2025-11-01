Les Pays-Bas refusent de commenter les rapports sur Nexperia et indiquent qu'ils sont toujours en pourparlers avec Pékin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement néerlandais a déclaré samedi qu'il ne commenterait pas les récents rapports selon lesquels la Maison Blanche envisage d'annoncer que les installations chinoises du fabricant de puces néerlandais Nexperia reprendraient leurs livraisons.

Le gouvernement a ajouté dans un communiqué qu'il restait en contact avec les autorités chinoises et les partenaires internationaux "afin de trouver une solution constructive qui rétablisse l'équilibre de la chaîne d'approvisionnement en puces et qui soit bénéfique pour Nexperia et nos économies".

Le gouvernement néerlandais a pris le contrôle au début du mois de Nexperia, détenue par la société chinoise Wingtech 600745.SS . Cette décision a incité Pékin à empêcher les produits Nexperia de quitter la Chine .