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Les Pays-Bas font appel à Hensoldt pour la modernisation de leur système de guerre électronique
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les Pays-Bas ont conclu un contrat avec l'entreprise allemande de défense Hensoldt HAGG.DE en tant que fournisseur principal pour moderniser leurs capacités de guerre électronique, a annoncé jeudi le ministère néerlandais de la Défense.

* Les systèmes recherchés par les Pays-Bas sont conçus pour perturber ou brouiller les communications radio ennemies et contrer les systèmes hostiles.

* Ces capacités revêtent aujourd'hui un caractère d'urgence accru alors que l'Europe est confrontée à une recrudescence des incursions de drones au-dessus des bases militaires et des infrastructures critiques.

* Les systèmes seront montés sur des véhicules blindés Piranha 5 fournis par General Dynamics European Land Systems, une filiale de General Dynamics GD.N basée à Madrid.

* Si la filiale néerlandaise de Hensoldt gérera le contrat principal, d'autres sous-traitants néerlandais du secteur de la défense devraient être désignés dans les semaines à venir, indique le communiqué.

* Les Pays-Bas cherchent à acquérir ces systèmes conjointement avec d'autres pays européens.

* Aucun détail financier de l'accord n'a été divulgué.

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