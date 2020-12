Les passerelles Kerlink qualifiées par Amazon Web Services (AWS) pour intégrer AWS IoT Core for LoRaWAN©

AWS IoT Core for LoRaWAN offre une expérience Plug-and-Play

qui accélère et simplifie le déploiement d'un réseau LoRa®

Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), annonce aujourd'hui la certification de ses passerelles LoRaWAN sur le service AWS IoT Core for LoRaWAN, une nouvelle offre d'Amazon Web Services (AWS) qui simplifie le déploiement des réseaux privés LoRaWAN.