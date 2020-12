Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les "passeports" COVID-19 seraient une bonne idée, selon Taiwan Reuters • 02/12/2020 à 11:34









TAIPEI, 2 décembre (Reuters) - Si, dans la pratique, les "passeports" COVID-19 déterminant les antécédents de vaccination et de contamination des populations seront complexes à mettre en place, leur utilisation serait une bonne idée, a déclaré mercredi le ministre taiwanais de la Santé, soucieux de la reprise du tourisme mondial. L'Association internationale du transport aérien (Iata) a indiqué le mois dernier qu'elle développait des applications mobiles pour faciliter les déplacements des voyageurs et leur permettre de partager les preuves de leur dépistage ou leur vaccination avec les compagnies aériennes et les gouvernements. La nouvelle est survenue peu de temps après que la ligne australienne Qantas QAN.AX a annoncé qu'elle exigerait la vaccination de ses passagers internationaux avant un vol. Face aux difficultés rencontrées par le secteur aérien, Chen Shih-chung, ministre de la Santé de Taiwan, a fait part de son engouement au sujet des "passeports" COVID-19. "Nous attendons avec impatience que ce type de stratégie soit développé afin que chacun puisse avoir une meilleure compréhension de la situation sanitaire ou vaccinale", a-t-il précisé à la presse, soulignant toutefois que la mise en oeuvre de tels dispositifs serait complexe. Taiwan a connu une augmentation lente mais régulière du nombre de cas importés de contamination par le coronavirus, ce qui a conduit le gouvernement de l'île à durcir les mesures en matière de tests contre le COVID-19, imposés à presque toutes les arrivées. Chen Shih-chung a néanmoins affirmé que Taiwan n'envisageait pas actuellement de créer des "bulles de voyages" ou "couloirs touristiques" destinés à accueillir des touristes qui seraient alors dispensés de quarantaine. La "bulle aérienne" très attendue entre Singapour et Hong Kong a par ailleurs été reportée à l'année prochaine, ont annoncé mardi les autorités de la ville, en raison du pic de contaminations dans l'ancienne colonie britannique. (Ben Blanchard ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

