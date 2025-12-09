Les passagers perturbés par la mise à jour du logiciel de l'A320 n'ont pas droit à une compensation de la part de la compagnie aérienne, selon l'USDOT

(Ajoute plus de détails sur les avis, le contexte et la législation proposée aux paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

Les compagnies aériennes qui ont retardé ou annulé des vols américains le mois dernier en raison d'une directive gouvernementale d'urgence visant à mettre à jour le logiciel des Airbus A320 n'étaient pas tenues de fournir des hôtels, des repas ou d'autres avantages aux passagers concernés, a déclaré mardi le ministère américain des transports.

Les grandes compagnies aériennes se sont engagées à offrir de tels avantages lorsqu'une annulation ou un retard important est dû à des circonstances relevant du contrôle du transporteur. L'USDOT a déclaré que le problème de l'Airbus A320, qui a nécessité une action immédiate en vertu d'une directive de l'Administration fédérale de l'aviation, n'a pas déclenché cette obligation.

Le problème de l'A320 a entraîné des centaines d'annulations et de retards de vols pendant les vacances de Thanksgiving aux États-Unis, les compagnies aériennes s'étant empressées d'effectuer des mises à jour après qu'une vulnérabilité aux éruptions solaires soit apparue lors d'un récent incident en vol sur un A320 de la compagnie JetBlue.

Dans un avis publié mardi, le ministère a déclaré qu'à l'avenir, il ne considérerait pas les annulations ou les retards importants résultant d'une maintenance non programmée en réponse à une consigne de navigabilité qui ne peut être reportée ou qui doit être traitée avant un vol comme étant due à des circonstances relevant du contrôle de la compagnie aérienne

En novembre, le ministère des transports a déclaré qu'il abandonnerait une proposition de l'administration Biden visant à obliger les passagers à recevoir une compensation en espèces - en plus des hôtels et des repas - lorsque les compagnies aériennes annulent ou retardent considérablement leurs vols. La semaine dernière, un groupe de 15 sénateurs démocrates a proposé jeudi un projet de loi visant à obliger les compagnies aériennes à verser une compensation en espèces en cas de retards importants.

Aux États-Unis, les compagnies aériennes doivent rembourser les passagers en cas d'annulation de vol, mais ne sont pas tenues d'indemniser les clients en cas de retard. L'Union européenne, le Canada, le Brésil et la Grande-Bretagne ont tous des règles en matière d'indemnisation des compagnies aériennes en cas de retard. Aucune grande compagnie aérienne américaine ne garantit actuellement une indemnisation en espèces en cas de perturbation importante d'un vol.

L'USDOT a également annoncé en septembre qu'il envisageait d'abroger la réglementation de Biden exigeant des compagnies aériennes et des agents de billetterie qu'ils divulguent les frais de service en même temps que le prix du billet d'avion.

L'administration Trump prévoit également de réduire ce qu'elle appelle les charges réglementaires sur les compagnies aériennes et les agents de billetterie en rédigeant de nouvelles règles distributeur la définition d'une annulation de vol qui donne droit aux consommateurs à des remboursements de billets, ainsi qu'en réexaminant les règles sur la tarification des billets et la publicité.