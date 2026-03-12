Cathay Pacific: la surcharge carburant double sur la plupart des liaisons

Un avion de la compagnie honkongaise Cathay Pacific juste après son décollage à l'aéroport international de Hong Kong international airport le 11 mars 2026 ( AFP / Peter PARKS )

La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé jeudi quasiment doubler sa surcharge carburant pour la plupart de ses liaisons, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

L'entreprise a diffusé une liste détaillée des routes touchées dans un communiqué intitulé "Mises à jour des surcharges carburant".

Mercredi, tout en publiant des résultats annuels en hausse pour 2025, Cathay Pacific avait mis en garde contre la hausse des prix des carburants en mars, en raison de l'impact de la guerre débutée le 28 février par une opération militaire des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Le coût des carburants représente ces derniers jours environ deux fois la moyenne de janvier et février, avait déclaré mercredi le directeur général du transporteur aérien, Ronald Lam.

La hausse tarifaire s'appliquera aux billets d'avion achetés à partir du 18 mars, selon le communiqué de Cathay Pacific.

Pour les vols entre Hong Kong et l'Europe achetés depuis ce territoire du sud de la Chine, la surcharge carburant passera par exemple de 560 à 1.164 dollars de Hong Kong, soit de 62 à 129 euros.

Jeudi, la compagnie aérienne a aussi annoncé des vols supplémentaires pour Londres, face à une demande croissante de trajets en direction de l'Europe.

La veille, le transporteur avait dit observer une "augmentation généralisée" de la demande de vols depuis d'autres régions, en particulier de long-courriers: nombre de voyageurs cherchent en effet des alternatives aux liaisons dépendantes des grands hubs aéroportuaires du Moyen-Orient.

Cette semaine, Cathay a ainsi supprimé pour le mois de mars tous ses vols à destination de Dubaï et Ryad.

Et une autre compagnie aérienne locale, Hong Kong Airlines, a annoncé jeudi avoir elle aussi accru sa surcharge carburant pour la plupart de ses vols.

Des analystes estiment que les marges des compagnies aériennes pourraient être affectées par la guerre.