Les partenariats au coeur de la stratégie future de Stellantis-DG

Le directeur général de Stellantis Antonio Filosa a déclaré mardi que les partenariats constitueront une part importante de la stratégie future du groupe, qu'il doit dévoiler la semaine prochaine.

Dans une interview réalisée lors du sommet "Future of the car 2026" organisé par le Financial Times, il a ajouté que le groupe avait appris à connaître le pouvoir des partenariats et que ceux-ci "seront au coeur de (sa) stratégie pour l'avenir".

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA, qui doit présenter le 21 mai sa stratégie pour les prochaines années, a annoncé la semaine dernière une extension de son partenariat avec le chinois Leapmotor 9863.HK à la production conjointe de véhicules en Europe, qui n'est plus cantonné à la distribution.

"Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites" (au-delà de Leapmotor, a poursuivi Antonio Filosa.

(Reportage Gilles Guillaume à Paris et Giulio Piovaccari à Milan)