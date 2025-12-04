Zone euro-Les ventes au détail restent stables en octobre

Des clients font la queue en attendant l'ouverture de la boutique principale du groupe de luxe français Hermès à Paris

Les ventes au détail dans la zone euro sont restées stables d'un mois sur l'autre en octobre, conformément aux attentes, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro sont restées stables (0,0%) en octobre sur un mois, après une hausse de 0,1% en septembre (révisé de -0,1%).

Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 1,5% en octobre, contre une hausse de 1,2% le mois précédent (révisé de +1,0%) et un consensus à +1,3%.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)