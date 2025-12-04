Suisse: le taux de chômage se maintient à 2,9% en novembre

Le taux de chômage en Suisse s'est maintenu à 2,9% en novembre, a annoncé jeudi le ministère de l'Economie, malgré les craintes de ralentissement du marché du travail dans le pays alpin.

( AFP / ODD ANDERSEN )

Fin novembre, 138.860 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement, soit 3.648 de plus qu'en octobre, sans incidence statistique, le taux de chômage restant inchangé par rapport au mois précédent, d'après les relevés du ministère.

Le chômage des jeunes s'est maintenu à 3,1%, mais celui des personnes de 50 ans et plus a légèrement augmenté, passant à 2,6%, soit 0,1% de plus que le mois précédent, a détaillé le ministère de l'Economie dans un communiqué.

Le nombre d'offres d’emplois annoncées dans les offices régionaux de placements a quant à lui diminué de 6,6%, avec 32.670 postes à pourvoir, soit 2.325 de moins qu'en octobre.

La semaine passée, l'Office fédéral de la statistique (OFS) avait indiqué dans son baromètre trimestriel de l'emploi que les effectifs des entreprises en Suisse avaient diminué de 0,1% durant le troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, avec 3.300 postes en moins. Cette contraction a surtout touché le secteur secondaire, l'emploi restant stable dans le secteur tertiaire.

Et les prévisions d'emplois sont mitigées, d'après ce baromètre établi sur la base d'un échantillon de 18.000 entreprises. Celles qui prévoient d'accroître leurs effectifs ne représentent plus que 9,8% de l'emploi total (contre 11% au troisième trimestre 2024). Celles qui envisagent, au contraire, de les réduire sont un peu plus nombreuses, à 5,4% (contre 5,1% un an plus tôt), selon ce baromètre.

En Suisse, les droits de douane de 39% imposés en août par les Etats-Unis avaient suscité de vives inquiétudes pour l'emploi, en particulier dans l'horlogerie et les PME industrielles. Mi-novembre, le ministre de l'Economie Guy Parmelin est cependant revenu d'un déplacement à Washington avec un projet d'accord visant à les ramener à 15%.

Mercredi, l'organisation patronale Economiesuisse a toutefois souligné que "les marchés internationaux restent agités" et que le climat d'incertitude économique continue de peser sur les exportations suisses. Après des années de pénurie de main-d'œuvre, cette organisation patronale s'attend à un ralentissement du marché du travail.

Selon elle, le chômage en Suisse devrait légèrement augmenter l'an prochain, pour passer de 2,8% en 2025 à 3% en 2026, d'après ses projections.