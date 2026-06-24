Les paris à la baisse sur SpaceX se multiplient après la chute du cours de l'action suite à son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les positions courtes représentent désormais 13 % du flottant de SpaceX, contre 8 % auparavant – données Ortex

* Le coût d'emprunt est tombé à environ 1 %, contre un pic de 14 % lors du lancement

* Pas de « squeeze », mais si les actions rebondissent, les vendeurs à découvert pourraient en pâtir

par Saqib Iqbal Ahmed

Les vendeurs à découvert ont renforcé leurs paris sur une nouvelle baisse du cours de l'action de SpaceX, la société d'Elon Musk, après le recul du titre par rapport aux sommets atteints immédiatement après son introduction en bourse le 12 juin, a indiqué mercredi la société de données et d'analyse Ortex Technologies.

L'intérêt à la baisse sur SpaceX, c'est-à-dire le nombre total d'actions vendues à découvert exprimé en pourcentage du nombre total d'actions disponibles à la transactions publiques, s'élève à 13 %, contre 8 % lors de la séance précédente, a précisé Ortex.

« L’intérêt à la vente de SpaceX progresse à un rythme remarquablement rapide pour une action cotée en bourse depuis seulement quelques semaines », a déclaré à Reuters Peter Hillerberg, cofondateur d’Ortex. La chute du titre d’environ 30 % par rapport à son plus haut de 225,64 dollars, atteint quelques jours après son introduction en bourse, dans un contexte de vente massive , a attiré les vendeurs à découvert à un rythme plus rapide que prévu.

« Une telle progression est un signe clair qu’un nombre croissant de traders se positionnent en anticipant une forte baisse du cours », a-t-il ajouté. La valorisation de SpaceX, estimée à 2 000 milliards de dollars, en fait une cible pour les vendeurs à découvert qui cherchent à parier sur une baisse du cours de l’action, mais le vif intérêt des investisseurs particuliers et institutionnels, ainsi que les antécédents de Musk en matière de batailles publiques contre les vendeurs à découvert, en font une opération risquée .

SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’euphorie initiale autour de SpaceX a cédé la place à des échanges plus équilibrés, les investisseurs cherchant à se prémunir contre de nouvelles baisses.

Le coût d’emprunt, qui mesure la demande de vente à découvert d’une action par rapport à l’offre d’actions disponibles à l’emprunt, reste faible, à environ 1 %, selon les données d’Ortex. Il avait atteint 14 % lors de l’introduction en bourse. Ortex tire ses données sur les ventes à découvert des inventaires quotidiens mondiaux de prêts d’actions institutionnels. Les actions des « Magnificent Seven » — Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta et Tesla — font très peu l’objet de ventes à découvert, avec seulement environ 1 % à 3 % de leur flottant vendu à découvert. Le coût d’emprunt pour ces titres varie entre 0,25 % et 0,33 %, selon les données d’Ortex.

Le taux d’utilisation, c’est-à-dire la part des actions disponibles qui sont prêtées, s’élève à environ 39 %, en hausse par rapport aux 35 % environ de la semaine dernière, ce qui indique qu’il existe encore une offre abondante d’actions disponibles à prêter, selon les données d’Ortex.

Si SpaceX est peut-être confrontée à une pression à la vente, la taille limitée de son flottant rend les vendeurs à découvert vulnérables à un « squeeze » si les actions venaient à bondir pour quelque raison que ce soit, a déclaré M. Hillerberg.

Avec un volume de positions courtes d’environ 83 millions d’actions, contre un volume quotidien moyen d’environ 270 millions, une ruée des vendeurs à découvert pour racheter des actions pourrait faire grimper le cours du titre.

« Ce type d’achats forcés peut venir s’ajouter à n’importe quel rebond et l’accélérer bien au-delà de ce que les fondamentaux justifieraient à eux seuls, ce qui correspond à la dynamique classique d’un "short squeeze" », a déclaré M. Hillerberg.