Les « ours » passent à l'attaque, les « taureaux » battent en retraite dans la dernière enquête de l'AAII sur le sentiment des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Les trois principaux indices boursiers américains sont dans le vert; le Nasdaq en tête

* Le secteur technologique mène la hausse des secteurs du S&P 500; les biens de consommation courante enregistrent la plus forte baisse

* Le dollar progresse; le pétrole brut américain et l'or reculent; le bitcoin passe dans le vert

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établit à 4,85 %

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LES « OURS » PASSENT À L'ATTAQUE, LES « TAUREAUX » RECULENT DANS LA DERNIÈRE ENQUÊTE DE SENTIMENT DE L'AAII

Les investisseurs particuliers ont adopté une attitude pessimiste, selon la dernière enquête de l’American Association of Individual Investors (AAII) sur le sentiment des investisseurs.

Les résultats montrent que le sentiment baissier — c’est-à-dire l’anticipation d’une baisse des cours boursiers au cours des six prochains mois — a bondi de 6,9 points de pourcentage pour atteindre 48,4 %, se maintenant au-dessus de sa moyenne historique à long terme de 31,5 % pour la 39e semaine consécutive.

Les optimistes — qui pensent que les cours boursiers vont augmenter au cours des six prochains mois — ont reculé de 3,7 points de pourcentage pour s’établir à 34,1 %, passant sous leur moyenne historique de 37,5 % pour la deuxième fois en trois semaines.

Le camp des neutres — qui ne prévoit aucun changement des cours boursiers d’ici mai — a reculé de 3,2 points de pourcentage pour s’établir à 17,5 %. L’AAII qualifie ce chiffre de « particulièrement bas » et souligne que le sentiment neutre se situe désormais en dessous de son niveau historique de 31,0 % pour la 35e semaine consécutive.

Dans l’ensemble, l’écart entre optimistes et pessimistes (optimistes moins pessimistes) s’est réduit de 10,7 points de pourcentage pour s’établir à -14,3 %, restant en dessous de sa moyenne à long terme de 6,5 % pour la 16e semaine consécutive.

La question spéciale posée cette semaine par l’AAII à ses membres demandait aux participants à l’enquête ce qu’ils pensaient de la décision de la Réserve fédérale américaine de maintenir son taux directeur inchangé la semaine dernière.

La majorité (55,5 %) a estimé qu’il s’agissait d’une bonne décision, tandis que 30,7 % ont déclaré que la banque centrale aurait dû relever ses taux. Le camp des « ils auraient dû baisser les taux » représentait 6,6 % des personnes interrogées. Les 7,3 % restants étaient indécis ou n’avaient pas d’avis sur la question.

(Stephen Culp)

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