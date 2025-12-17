Les Oscars seront diffusés exclusivement sur YouTube à partir de 2029

YouTube, le site de Google, a annoncé mercredi que la cérémonie annuelle des Oscars serait diffusée en exclusivité sur la plateforme, gratuitement dans le monde entier et sur YouTube TV aux États-Unis, à partir de 2029.