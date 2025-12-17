Les Oscars seront diffusés exclusivement sur YouTube à partir de 2029

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout des mots "à partir de 2029" dans le paragraphe 1)
YouTube, le site de Google, a annoncé mercredi que la cérémonie annuelle des Oscars serait diffusée en exclusivité sur la plateforme, gratuitement dans le monde entier et sur YouTube TV aux États-Unis, à partir de 2029.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer