Les Oscars seront diffusés exclusivement sur YouTube à partir de 2029
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 18:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mots "à partir de 2029" dans le paragraphe 1)

YouTube, le site de Google, a annoncé mercredi que la cérémonie annuelle des Oscars serait diffusée en exclusivité sur la plateforme, gratuitement dans le monde entier et sur YouTube TV aux États-Unis, à partir de 2029.

