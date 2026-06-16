Les options sur les actions SpaceX commencent à se négocier avec un volume de transactions important

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les données boursières)

Les options sur les actions de SpaceX

SPCX.O ont commencé à se négocier à un rythme soutenu mardi , offrant aux investisseurs un nouveau moyen de parier sur l'avenir des actions de la société de fusées d'Elon Musk, récemment introduites en bourse.

Les options permettent aux investisseurs d’acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé dans un délai donné, et sont utilisées pour se couvrir contre le risque ou pour spéculer sur les fluctuations de cours.

Quelque 115.000 contrats d’options ont changé de mains au cours des 10 premières minutes de cotation, les options d’achat (calls) l’emportant sur les options de vente (puts) dans un rapport de 1,7 pour 1, selon les données de Trade Alert.

Les options d’achat confèrent à l’acheteur le droit d’acheter une action à un prix fixe avant une date donnée, tandis que les options de vente lui confèrent le droit de vendre à un prix fixe.

Les options sur SpaceX figuraient au troisième rang des contrats les plus négociés parmi les sociétés individuelles, devancées uniquement par Nvidia NVDA.O et Tesla TSLA.O , comme l’ont montré les données de Trade Alert.

L'action SpaceX a progressé de plus de 8% mardi , portant sa capitalisation boursière au-dessus de celle d'Amazon.com et faisant d'elle la cinquième entreprise la plus valorisée au monde.