Les options SpaceX débutent avec un volume record, signe d'un vif intérêt des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour tout au long du texte avec les dernières données boursières; ajout de commentaires aux paragraphes 3, 5-6 et 9) par Laura Matthews et Saqib Iqbal Ahmed

Les échanges sur les options SPCX.O de SpaceX ont démarré mardi avec des volumes importants, soulignant la forte demande des investisseurs pour un nouveau moyen de parier sur l’avenir de la société aérospatiale d’Elon Musk.

Plus d’un demi-million de contrats ont changé de mains au cours de la première heure de cotation, les investisseurs se ruant sur cette société nouvellement cotée, faisant de SpaceX la société la plus négociée de tous les temps parmi celles dont les options ont été lancées le premier jour, selon les données de Trade Alert.

“Le volume précoce des options laisse présager un nouveau succès pour SpaceX”, a déclaré Seth Hickle, directeur des investissements chez Mindset Wealth Management.

Les options confèrent à leurs détenteurs le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre des actions du fabricant de fusées et de vaisseaux spatiaux à un prix prédéterminé et dans un délai défini. Elles offrent aux investisseurs un moyen peu coûteux de s’exposer au titre d’une entreprise et peuvent également servir à se couvrir contre le risque ou à spéculer sur les fluctuations de cours.

“Les options SpaceX ont connu une demande extrêmement forte dès leur ouverture”, a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie en produits dérivés chez Susquehanna, un teneur de marché.

“Les investisseurs continuent de rechercher le potentiel de hausse des valeurs à fort bêta liées à l’IA et au secteur spatial”, a ajouté M. Murphy.

Quelque 675.000 contrats d’options avaient changé de mains à 10h40 (heure de l’Est) (14h40 GMT), les options d’achat devançant les options de vente dans un rapport de 1,5 pour 1, selon les données de Trade Alert.

Les options d’achat confèrent à l’acheteur le droit d’acheter une action à un prix fixé avant une date donnée, tandis que les options de vente lui donnent le droit de vendre à un prix fixé.

“C’est vraiment la folie”, a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d’analyse des options SpotGamma.

Les options sur SpaceX figuraient mardi au deuxième rang des contrats les plus négociés parmi les sociétés individuelles, devancées uniquement par celles de Tesla TSLA.O , selon les données de Trade Alert. La forte performance des options sur SpaceX fait suite à un début en fanfare vendredi, lorsque les actions de la société ont bondi de plus de 25%, portant sa capitalisation boursière au-delà des 2.000 milliards de dollars, les investisseurs se ruant pour parier sur cet empire en pleine expansion, qui s'étend des fusées à l'intelligence artificielle. Le titre a encore progressé de plus de 8% mardi , portant sa capitalisation boursière au-dessus de celle d’Amazon.com.