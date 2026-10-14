Les opérations sur obligations s'affaiblissent pour les banques américaines, la volatilité des taux d'intérêt ayant un impact sur les investisseurs

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* Les pertes latentes du portefeuille obligataire de Bank of America se sont creusées, passant de 85 milliards de dollars en juin à 109 milliards de dollars en septembre

* Morgan Stanley, JPMorgan et BofA ont enregistré une baisse en glissement annuel de leurs activités de transactions de titres à revenu fixe

* Citi s'est démarquée de ses concurrents avec une hausse de 4 % de son chiffre d'affaires FICC, soutenue par les opérations de change et les produits à spread

* Chris Kotowski, d’Oppenheimer, a averti que la vigueur des opérations sur actions pourrait s’avérer éphémère

par Tatiana Bautzer

La forte correction sur le marché obligataire s’est répercutée sur les résultats des banques de Wall Street au cours du dernier trimestre, certaines d’entre elles affichant un recul de leurs activités de transactions sur titres à revenu fixe, la forte volatilité des taux d’intérêt ayant freiné la demande de transactions.

Au cours de ce trimestre, les rendements des bons du Trésor ont atteint des sommets inégalés depuis plusieurs décennies , certains jours ayant été marqués par des fluctuations brutales du marché, les investisseurs ayant réévalué leurs prévisions quant à l’évolution future des taux d’intérêt.

Chez Morgan Stanley, les revenus issus des activités de transactions de titres à revenu fixe, de devises et de matières premières (FICC) ont reculé de 7 % au cours du trimestre par rapport à l’année précédente. Chez JPMorgan , la baisse s’est élevée à 4 % et chez Bank of America , à 17 %. Goldman Sachs a enregistré des revenus stables dans le domaine du FICC. Citi a fait figure d’exception, avec une hausse de ses revenus de 4 % par rapport à l’année précédente.

"Les taux d’intérêt ont augmenté de manière assez fulgurante tout au long du troisième trimestre, ce qui était inattendu compte tenu de la situation du marché au deuxième trimestre", a déclaré Sharon Yeshaya, directrice financière de Morgan Stanley. La demande de transactions structurées a diminué et l’élargissement des spreads de crédit a constitué un défi pour les investisseurs détenant des portefeuilles obligataires.

Les rendements de référence à 10 ans ont enregistré fin septembre leur plus forte hausse trimestrielle depuis 2009 .

"La baisse d’activité des clients et l’évolution des conditions de marché, notamment un changement majeur des taux d’intérêt, ont considérablement affecté nos principales activités FICC, notamment le crédit, les prêts hypothécaires et les obligations municipales", a déclaré Alastair Borthwick, directeur financier de Bank of America.

Chez Citigroup, la majeure partie de la croissance de 4 % du chiffre d’affaires des opérations FICC provenait des activités de change et des produits à spread. La directrice générale de Citi, Jane Fraser, a déclaré aux analystes que le chiffre d’affaires lié aux taux "avait subi la pression de l’environnement de marché, mais que nous avions constaté une bonne croissance dans le change et les produits à spread, deux sources de revenus stables".

La hausse des rendements à long terme sur les bilans des banques a également eu pour effet d’accroître le volume des pertes latentes dans les portefeuilles de titres des banques.

Bank of America, par exemple , a affiché des pertes latentes sur son portefeuille obligataire – titres adossés à des créances hypothécaires et obligations du Trésor américain et d’agences gouvernementales – s’élevant à 109 milliards de dollars pour le trimestre clos en septembre, contre 85 milliards à la fin du mois de juin, les rendements obligataires ayant augmenté au cours du dernier trimestre.

La majeure partie de ces titres se trouvait dans le segment "détenus jusqu’à l’échéance", que la banque n’a pas l’intention de vendre.

LES ACTIONS BRILLENT

Ces résultats ont contrasté avec ceux des salles de marché dédiées aux actions, qui ont enregistré une croissance spectaculaire de leur chiffre d’affaires au cours du trimestre. Chez Goldman Sachs, le chiffre d’affaires lié au négoce d’actions a progressé de 72 %, grâce notamment à la hausse des revenus générés par les produits dérivés et le financement. Les revenus liés aux actions de Morgan Stanley ont augmenté de 41 % et ceux de JPMorgan de 49 %. Bank of America et Citi ont affiché les plus faibles taux de croissance de leur chiffre d’affaires lié au négoce d’actions, avec respectivement 11 % et 14 %.

Chris Kotowski, analyste chez Oppenheimer, voit un risque accru dans la dépendance vis-à-vis des revenus liés aux actions, qui peuvent être volatils. "Nous craignons qu’il y ait un risque de "facile à gagner, facile à perdre" avec ces revenus", a-t-il écrit dans une note adressée à ses clients.