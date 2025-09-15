 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les opérations de sauvetage se poursuivent à la mine de Grasberg de Freeport, mais les activités sont toujours à l'arrêt, selon un responsable du ministère
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 06:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les opérations de sauvetage se poursuivent à la mine d'or et de cuivre Grasberg de Freeport Indonesia à la suite d'une importante coulée de boue qui a piégé sept travailleurs, a déclaré lundi un responsable du ministère des mines.

Les opérations minières restent suspendues, a déclaré à Reuters Tri Winarno, directeur général des minéraux et du charbon au ministère.

