“Les opérations de fusion-acquisition en Inde résistent bien malgré la faiblesse de la roupie et la chute des marchés boursiers”, affirme Rahul Saraf de Citi

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* La valeur des opérations de fusions-acquisitions réalisées en Inde depuis le début de l'année a chuté de plus de 19 % pour s'établir à 95,5 milliards de dollars, selon les données de LSEG

* Le nombre d’opérations de fusions-acquisitions en Inde reste pratiquement inchangé par rapport à l’année précédente, ce qui suggère une certaine sélectivité, selon les données de LSEG

* Rahul Saraf s'attend à une multiplication des partenariats sino-indiens dans les secteurs de l'industrie et de la consommation après l'assouplissement des règles en mars

par Divya Chowdhury

L'activité de fusions-acquisitions en Inde reste solide malgré la faiblesse de la roupie et la chute des marchés boursiers, car les opérations sont motivées par des considérations stratégiques plutôt que par l'ingénierie financière, a déclaré Rahul Saraf, responsable des services bancaires d'investissement pour l'Inde chez Citi.

Ses commentaires interviennent alors que la valeur des opérations de fusions-acquisitions en Inde depuis le début de l’année a chuté de plus de 19 %, passant de 118,5 milliards de dollars l’année précédente à 95,5 milliards de dollars, selon les données compilées cette semaine par LSEG, bien que le nombre d’opérations soit resté pratiquement inchangé, ce qui suggère une approche sélective plutôt qu’un désintérêt.

“Je ne vois personne essayer de faire des pirouettes en matière d’ingénierie financière ou d’investissements dans le but d’en tirer un peu plus — (il s’agit) d’une démarche bien plus stratégique”, a déclaré Rahul Saraf lors du Reuters Global Markets Forum .

Rahul Saraf a indiqué qu’il s’attendait à davantage de partenariats entre des entreprises chinoises et de grands conglomérats indiens dans les secteurs de l’industrie et de la consommation, où les entreprises chinoises disposent d’atouts en matière de fabrication et de technologie, citant en exemple le partenariat conclu entre le groupe JSW et MG Motor, filiale de SAIC Motor .

L’Inde a assoupli en mars les règles d’investissement concernant les participations minoritaires chinoises, après six ans de restrictions.

Rahul Saraf prévoit une forte activité dans les secteurs de la santé, de la consommation, des infrastructures et des technologies, car “les promoteurs (sont) un peu plus ouverts à la consolidation et à la dilution”.

Une fluctuation de la devise de 1 % à 2 % est “une variable, mais pas une variable majeure” pour les opérations stratégiques, a déclaré Rahul Saraf, ajoutant qu’elle aurait davantage d’importance pour les opérations motivées par des rendements financiers.

La roupie INR=IN a perdu environ 6 % de sa valeur depuis le début de l’année 2026, après avoir atteint un plus bas historique de 96,96 en mai. La banque centrale indienne a dépensé environ 80 milliards de dollars pour endiguer cette chute.

Écartant les craintes concernant la mise en place de nouveaux contrôles des capitaux par la Banque centrale indienne, Rahul Saraf s’est dit optimiste quant au retour des investisseurs internationaux en Inde, attirés par la croissance. “Je crois sincèrement qu’ils reviendront en Inde, et qu’ils reviendront en force”, a-t-il déclaré.

Les investisseurs étrangers en portefeuille ont vendu pour un montant record de 32,56 milliards de dollars d’actions indiennes cette année, au 26 octobre, selon les données du National Securities Depository. L’indice de référence Nifty

.NSEI se situe à près de 14 % en dessous de son plus haut historique atteint en janvier, affichant une sous-performance par rapport aux marchés émergents et à ses homologues asiatiques.

“Avec les fonds communs de placement et les compagnies d’assurance nationales détenant environ 700 milliards de dollars d’actions et les promoteurs détenant 45 % du capital, les marchés indiens bénéficient d’une relative stabilité par rapport à de nombreux autres pays”, a déclaré Rahul Saraf.

“Les investisseurs indiens estiment que les perspectives à moyen et long terme restent intactes.”

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