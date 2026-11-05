Les opérateurs télécoms européens augmentent leurs dividendes grâce à l'amélioration de leurs résultats au troisième trimestre

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par Cian Muenster, Emanuele Berro et Leo Marchandon

Les opérateurs de télécommunications européens augmentent les dividendes versés à leurs actionnaires et revoient légèrement à la hausse leurs prévisions, à mesure que la hausse de la trésorerie générée par les investissements dans les réseaux, les réductions de coûts et les opérations de consolidation commence à se répercuter sur leurs résultats.

L’allemand Deutsche Telekom DTEGn.DE a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année, après que ses résultats trimestriels ont dépassé les attentes des analystes. L’entreprise a également proposé une augmentation de 10 % de son dividende et annoncé un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 2 milliards d’euros (2,25 milliards de dollars) en 2027.

Le directeur général, Tim Hoettges, a déclaré que l’entreprise était en bonne voie pour dépasser ses objectifs pour 2026, grâce à la bonne santé de T-Mobile US et à la dynamique des activités de téléphonie mobile et de fibre optique en Allemagne.

Swisscom SCMN.S , qui a légèrement revu à la hausse ses perspectives pour 2026, prévoit également d’augmenter son dividende à 27 francs suisses (33,16 dollars) par action, contre 26 francs auparavant.

Le groupe suisse a annoncé un résultat opérationnel (EBITDAaL, soit les bénéfices principaux après charges de location) de 3,83 milliards de francs suisses pour les neuf premiers mois, contre 3,77 milliards un an plus tôt. Il table désormais sur un flux de trésorerie opérationnel disponible supérieur à 2 milliards de francs pour l’ensemble de l’année et sur une baisse du ratio d’endettement (dette/EBITDAaL) en dessous de son estimation précédente, qui était d’environ 2,3.

L'action Swisscom a progressé de 1,9 % dans l'après-midi.

La semaine dernière, l'opérateur français Orange ORAN.PA a revu à la hausse son objectif de croissance du résultat opérationnel pour 2026, invoquant une forte croissance en Afrique, au Moyen-Orient, en Pologne et en Espagne.

Orange a indiqué que son chiffre d’affaires en Afrique et au Moyen-Orient avait progressé de 14,2 % au troisième trimestre, tandis que l’opérateur a achevé l’intégration de MasOrange dans le cadre de l’expansion de ses activités en Espagne.

Son concurrent local, Bouygues BOUY.PA ,l’opérateur nordique Telia TELIA.ST et le belge Proximus PROX.BR ont également revu leurs prévisions à la hausse.

Ces résultats indiquent que les plus grands opérateurs de télécommunications européens bénéficient d’une rentabilité en hausse après des années de dépenses importantes dans les réseaux de fibre optique et mobiles.

Les investisseurs restent attentifs à la manière dont les entreprises utilisent leurs flux de trésorerie croissants.

L'action Deutsche Telekom a chuté après la publication de ses résultats, les traders invoquant des inquiétudes concernant le rendement du capital et la possibilité d'une future transaction impliquant T-Mobile US. Dans le même temps, les opérateurs du secteur ont continué à mettre en balance les distributions aux actionnaires et les acquisitions ainsi que les investissements dans de nouvelles technologies telles que la connectivité par satellite.

(1 dollar = 0,89 euro)

(1 dollar = 0,81 franc suisse)