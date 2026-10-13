Les opérateurs télécoms australiens poursuivent leur baisse en raison des inquiétudes liées à l'accord sur les fréquences conclu avec SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** Le sous-indice des services de communication australiens .AXTJ recule de 0,7 %, atteignant son plus bas niveau depuis le 9 juillet 2024

** Le sous-indice des opérateurs télécoms prolonge ses pertes après avoir chuté de 2,4 % lundi, en raison des inquiétudes concernant l'acquisition par SpaceX SPCX.O d'un portefeuille américain de licences de spectre en bande basse

** L'opérateur australien Telstra TLS.AX cède jusqu'à 1,1 %, son plus bas niveau depuis le 28 août, tandis que ses concurrents Superloop SLC.AX et Aussie Broadband ABB.AX chutent respectivement de 1,6 % et 0,5 %

** Depuis le début de l'année, l'action AXTJ a perdu plus de 14 %, en tenant compte des variations de la journée