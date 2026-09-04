Les opérateurs se préparent à la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis après que M. Waller, de la Fed, a rassuré les marchés obligataires

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(Mise à jour des cours)

* L'indice boursier mondial MSCI progresse et s'apprête à enregistrer une hausse hebdomadaire

* Les propos accommodants de Waller déclenchent une remontée des actions et des obligations, le dollar en prend un coup

* Les chiffres de l'emploi non agricole approchent; la décision de la Fed sur une hausse des taux ce mois-ci reste incertaine

par Marc Jones

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé prudemment à l'approche de la publication vendredi des chiffres de l'emploi aux États-Unis, tandis que les marchés obligataires ont bénéficié d'un répit bienvenu après qu'un haut responsable de la Réserve fédérale a tempéré les anticipations de hausse des taux et entraîné le dollar à la baisse.

Le recul du dollar avait suivi son cours, conformément aux schémas habituels observés avant la publication des chiffres de l’emploi, mais il a permis au yen de s’orienter vers une hausse hebdomadaire de près de 2.5% — sa meilleure performance depuis fin juillet, lorsque le Japon et les États-Unis avaient mené une rare intervention conjointe pour enrayer la chute inexorable de la devise japonaise.

Les principaux marchés boursiers européens .EU ont quant à eux passé la matinée à stagner, tandis que les nouvelles hausses des prix du pétrole et du gaz dans la région TRNLTTFMc1 continuaient d’alimenter les paris sur une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Banque centrale européenne jeudi prochain.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0.4% et ceux sur le S&P 500 ESc1 de 0.1%. Les opérateurs se préparent à la publication du rapport sur l’emploi américain du mois d’août, attendue à 8 h 30 (heure de l’Est) / 12 h 30 (GMT). Les prévisions tablent sur une hausse de 56.000 emplois après une chute inattendue de 23.000 le mois précédent. Le taux de chômage devrait rester stable à 4.1%.

Cette annonce intervient après que Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré jeudi lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker que les données récentes laissaient entrevoir certains signes de désinflation et que, si les prochains rapports confirmaient cette tendance, il serait favorable à un maintien des taux inchangés lors de la réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

Les marchés monétaires ont immédiatement revu à la baisse la probabilité d’une hausse des taux de la Fed ce mois-ci, la ramenant à seulement 50%, contre environ 63% il y a un jour. Ces anticipations avaient bondi cette semaine alors qu’une chute généralisée des obligations poussait les rendements à long terme vers leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, alimentée par les inquiétudes liées à une inflation tenace, à l’alourdissement de la dette publique et aux tensions géopolitiques.

« Ces commentaires de M. Waller — selon lesquels on observe enfin une certaine désinflation — suggèrent qu’il n’y a pas beaucoup de coordination au sein du FOMC, compte tenu de ce qu’a déclaré la semaine dernière Kevin Warsh, président de la Fed », a déclaré John Hardy, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez Saxo Bank.

« Le marché a été contraint de revoir à la baisse la probabilité d’une hausse des taux en septembre; dans le même temps, si les chiffres de l’emploi réservaient une grosse surprise, notamment à la baisse, cela pourrait entraîner une forte volatilité. »

En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions régionales

.MIAP00000PUS a clôturé la journée en hausse de 0.8% et est resté pratiquement inchangé sur la semaine.

Au Japon, le Nikkei .N225 a progressé de 1.3%, mais affichait tout de même une baisse de 1.9% sur la semaine. Les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont abandonné leur hausse matinale pour terminer en baisse de 0.1% tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 , à forte composante technologique, a progressé de 1.6%, mais restait en baisse pour la troisième semaine consécutive . Cette évolution intervient alors que le won coréen < KRW=KFTC> a atteint son plus haut niveau depuis 14 mois.

LES CHIFFRES DE L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS SE PROFILENT À L'HORIZON

Les traders se préparent à la publication du rapport sur l’emploi aux États-Unis, en amont des chiffres de l’inflation américaine qui devraient être suivis de très près la semaine prochaine, compte tenu des signaux contradictoires récemment émis par la Fed.

Les données économiques publiées jeudi ont montré que l’activité dans le secteur des services américain s’était accélérée le mois dernier, l’indice des prix payés ayant bondi à son plus haut niveau depuis trois ans. L’enquête « Beige Book » de la Fed a également révélé une légère hausse de l’activité économique ces dernières semaines.

Après les commentaires accommodants de M. Waller, les bons du Trésor se sont redressés, tirés par les échéances courtes, tandis que la courbe des taux s’est accentuée à la hausse, les paris sur des hausses de taux imminentes s’estompant.

Waller avait déclaré que «les données récentes suggèrent que nous observons enfin certains signes de désinflation», et que si cette tendance se poursuivait, il serait «disposé à soutenir le maintien» des taux. Il a en outre indiqué qu’il estimait que l’inflation sous-jacente «se portait mieux que ne le suggèrent les chiffres de l’inflation de base».

Les rendements à deux ans US2YT=RR se sont maintenus à 4.33% après avoir reculé de 5 points de base pendant la nuit, s'éloignant ainsi davantage du pic de 4.41% atteint mercredi, son plus haut niveau depuis 20 mois.

Les rendements à dix ans US10YT=RR sont restés pratiquement inchangés à 4.75%, après avoir baissé de 3 points de base pendant la nuit, tandis que les rendements à 30 ans

US30YT=RR s'établissaient à 5.23% après une baisse de 2 points de base pendant la nuit. En Europe, en revanche, le rendement du Bund allemand à 10 ans a grimpé de 0,5 point de base à 3.36%, s'apprêtant à enregistrer une quatrième hausse hebdomadaire consécutive, la plus forte depuis la mi-juillet. GVD/EUR

MÉFIANCE FACE AUX RISQUES D’INFLATION

Les investisseurs en obligations à long terme restent prudents face aux risques d’inflation, alors que peu de signes de progrès sont observés entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à leur guerre et rouvrir le détroit d’Ormuz. Les cours du pétrole se sont maintenus près de leurs plus hauts niveaux depuis six semaines, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 ayant progressé de 7% cette semaine pour atteindre 95,52 dollars le baril. O/R

Les prix du gaz naturel en Europe ont également bondi de 7% < TFMBMc1> cette semaine, atteignant leur plus haut niveau depuis trois ans, alors que les entreprises du secteur de l’énergie s’inquiètent de plus en plus à l’approche de l’hiver, leurs stocks se situant à leur plus bas niveau depuis plus d’une décennie.

« Si les contrats à terme sur le gaz TTF devaient se rapprocher de 100 dans les semaines à venir… la BCE devrait probablement maintenir sa politique de hausse des taux », a déclaré Mark Dowding, directeur des investissements chez RBC BlueBay Asset Management.

Le dollar a reculé en raison de la baisse des rendements et s’échangeait à 99 face à ses principales devises .DXY =USD , après avoir chuté de 0.6% pendant la nuit. Il devrait afficher une baisse hebdomadaire de 0.7%.

Cela a permis au yen de consolider ses gains cette semaine, les investisseurs ayant renforcé leurs paris sur une hausse des taux de la Banque du Japon ce mois-ci. Le dollar s'est finalement apprécié de 0.3% à 156,32 yens JPY=EBS , après avoir perdu 1.8% pendant la nuit.

Sur les marchés des matières premières, l'or s'est maintenu à 4.477 dollars l'once XAU= après avoir progressé de 2% pendant la nuit. Il devrait toutefois terminer la semaine sans grand changement. GOL/