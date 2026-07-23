Les opérateurs maintiennent leurs paris sur une hausse des taux de la BCE alors que le prix du pétrole atteint à nouveau les 100 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de cotations, mise à jour des cours)

* La BCE maintient ses taux inchangés et laisse la porte ouverte à un nouveau resserrement monétaire

* Les rendements obligataires de la zone euro progressent, l'euro recule

* Le Brent atteint les 100 dollars

par Yoruk Bahceli et Sophie Kiderlin

Jeudi, alors que les cours du pétrole atteignaient les 100 dollars, les opérateurs ont maintenu leurs paris sur une reprise des hausses de taux par la Banque centrale européenne à partir de septembre, ce qui renforce l’idée qu’un resserrement supplémentaire de la politique monétaire sera probablement nécessaire pour lutter contre les risques d’inflation. La BCE a maintenu les taux d’intérêt inchangés jeudi, comme prévu, mais a laissé la porte ouverte à une nouvelle hausse en septembre, alors qu’une nouvelle flambée des prix de l’énergie menaçait de maintenir l’inflation bien au-dessus de son objectif de 2 %.

Bien que la décision ait été prise à l'unanimité, certains responsables se sont interrogés sur l'opportunité d'envisager une hausse dès ce jeudi, a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Et alors même qu’elle s’adressait aux journalistes à l’issue de la décision de la banque, les cours du pétrole ont atteint les 100 dollars pour la première fois en près de deux mois, prolongeant ainsi leur forte hausse de ce mois-ci.

Ils ont progressé pour le cinquième jour consécutif après que les Houthis du Yémen ont déclaré avoir attaqué deux pétroliers saoudiens, aggravant ainsi les perturbations du transport maritime mondial de pétrole via la mer Rouge et le détroit d’Ormuz, alors que la guerre avec l’Iran s’intensifie.

"Le fait que le marché anticipe pleinement une hausse des taux en septembre se justifie par l’évolution des prix de l’énergie. Et il faudrait vraiment une chute brutale du prix du pétrole pour que la BCE ne procède pas à cette hausse", a déclaré Laureline Renaud-Chatelain, responsable de la stratégie obligataire chez Pictet Wealth Management.

Les marchés continuaient d’anticiper une probabilité d’environ 95 % d’une hausse de 25 points de base des taux de la BCE en septembre, ainsi qu’une probabilité similaire d’une nouvelle hausse d’ici décembre, conformément aux anticipations avant la décision de la BCE.

Cela n’a guère apporté de répit aux obligations malmenées, dont les rendements avoisinent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années.

"Les mouvements du marché sont aujourd’hui principalement centrés sur la dynamique des cours du pétrole", a déclaré Laura Cooper, responsable du crédit macro chez Nuveen.

Le rendement allemand à 10 ans, référence pour la zone euro, a progressé de 3 points de base à 3,20 %, se maintenant au plus haut niveau depuis 15 ans qu’il avait atteint plus tôt dans la journée de jeudi. Le rendement à 2 ans DE2YT=RR , sensible aux anticipations de taux d’intérêt, a connu une hausse similaire à 2,88 %, restant juste en deçà du plus haut niveau depuis deux ans qu’il avait atteint plus tôt dans la journée.

L'euro EUR=EBS a chuté de près de 0,4 % à 1,1364 dollar, son plus bas niveau depuis le 1er juillet, alors même que les opérateurs maintenaient leurs paris sur une hausse des taux, soulignant la dépendance énergétique de la zone euro.

L'indice boursier européen STOXX 600 .STOXX affichait en fin de séance une baisse de 1,1 %.

QUELLE SUITE?

Les traders et les économistes s’accordant à dire que la BCE relèvera ses taux en septembre, la question est de savoir ce qu’elle fera ensuite.

Les analystes ne partagent pas les anticipations des traders concernant les mesures à prendre après septembre, et la réunion de jeudi n’a guère apporté de précisions, l’incertitude liée aux prix de l’énergie continuant de dominer les perspectives.

"Le problème, c’est qu’il est trop tôt pour évaluer l’ampleur des effets de second tour", a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez Wealth Club à Londres.

Mme Lagarde a indiqué que la BCE ne percevait pas encore de signes indiquant que l’inflation se propageait à l’ensemble de l’économie par le biais de la fixation des salaires.

"La hausse de septembre pourrait être une mesure de précaution" visant à contenir les anticipations d’inflation, a déclaré Mme Cooper, de Nuveen. "Mais nous ne voyons aucune indication suggérant que les responsables de la BCE souhaiteraient resserrer davantage les taux au-delà de cette mesure potentielle", a-t-elle ajouté.

La réunion de la BCE précède d’autres réunions clés des banques centrales, notamment celles de la Réserve fédérale américaine, de la Banque du Japon et de la Banque d’Angleterre, qui se tiendront la semaine prochaine.