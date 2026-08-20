Les obligations se redressent après l'intervention du Trésor américain

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* Les rendements obligataires reculent après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies

* Le Trésor américain double ses rachats d'obligations à long terme

* Les analystes et les investisseurs restent préoccupés par l'augmentation de la dette publique

* Les actions progressent, tandis que le dollar se maintient à proximité de ses plus bas niveaux depuis plusieurs mois

(Dernières informations de l’après-midi en Asie) par Rae Wee

Les obligations mondiales ont rebondi jeudi après l'intervention du Trésor américain visant à endiguer la chute de son marché obligataire, apaisant ainsi les craintes des investisseurs et entraînant une baisse du dollar tandis que les actions progressaient.

Le Trésor américain a annoncé qu’il allait doubler le volume de ses rachats de titres à long terme, afin d’enrayer la hausse des taux qui avait propulsé, en début de semaine, le taux des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR à son plus haut niveau depuis 2007.

Le rendement des obligations à 30 ans était en légère baisse à 5,1869 % lors des échanges en Asie, après avoir reculé de 9 points de base lors de la séance précédente, tandis que le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR s’établissait à 4,6427 % après une baisse de 5 points de base mercredi. US/

“ Il est clair que nous avons atteint un seuil en matière de rendements des bons du Trésor à long terme qui met le Trésor américain dans une situation extrêmement inconfortable ”, a déclaré Eric Robertsen, directeur mondial de la recherche et stratège en chef chez Standard Chartered.

À Tokyo, les rendements des obligations d’État japonaises (JGBs) ont reculé après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies.

Le rendement des JGB à 40 ans a reculé de 9,5 points de base à 4,055 % JP40YTN=JBTC , tandis que celui des JGB à 30 ans

JP30YTN=JBTC a glissé de 8,5 points de base à 3,995 %. JP/

Les contrats à terme sur les Bunds allemands FGBLc1 et sur les OAT françaises FOATc1 ont légèrement progressé, laissant entrevoir une baisse des taux.

L'inquiétude croissante des investisseurs face à l'alourdissement de la dette publique a déclenché cette semaine une forte vague de ventes d'obligations , des États-Unis à l'Allemagne en passant par le Japon, exacerbée par les emprunts massifs des entreprises technologiques liés à l'intelligence artificielle et par la hausse des cours du pétrole.

Si l’annonce du Trésor américain a semblé, pour l’instant, mettre un frein à la chute des cours obligataires, les investisseurs ont estimé que ce soutien serait probablement temporaire. (“ Plus le département du Trésor américain souhaite intervenir, plus cela incitera les détenteurs institutionnels à vendre ”, a déclaré Cusson Leung, directeur des investissements chez KGI.

“ En fin de compte, nous savons que c’est le Trésor qui doit lever des fonds sur le marché obligataire. Procéder à un rachat maintenant revient pour lui à faire comme une entreprise qui rachète d’abord ses propres actions, puis en émet davantage. Le marché ne risque guère de baisser pour cette raison. ”

REBOND DES ACTIONS, RECUL DU DOLLAR

L’amélioration du sentiment des marchés a soutenu les actions jeudi, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS progressant de 2 % et l’indice japonais Nikkei .N225 gagnant 1,4 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,4 %, tandis que ceux sur le S&P 500 ESc1 ont légèrement augmenté de 0,15 %. Les contrats à terme sur l’Eurostoxx 50

STXEc1 ont reculé de 0,2 %.

Le recul des taux américains a pesé sur le dollar, qui s'est maintenu près de son plus bas niveau depuis deux mois et demi face à un panier de devises =USD , à 98,87.

L'euro EUR= s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis le 29 mai et s'échangeait à 1,1672 dollar, tandis que la livre sterling GBP= progressait de 0,06 % à 1,3614 dollar, prolongeant ainsi sa hausse de 0,55 % enregistrée lors de la séance précédente.

“ Si les rendements à long terme sont effectivement plafonnés, un affaiblissement du dollar américain pourrait faire partie du compromis nécessaire pour maintenir l’attractivité de la dette publique américaine aux yeux des investisseurs étrangers ”, ont déclaré les analystes d’OCBC dans une note.

Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, publié mercredi, a montré que les inquiétudes concernant l'inflation s’étaient accentuées, plusieurs responsables politiques semblant prêts à relever les taux d’intérêt et nombreux à estimer qu’une hausse des coûts d’emprunt serait nécessaire si l’inflation ne redescendait pas vers l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

“ Le prochain événement clé sera le discours du président de la Fed, Kevin Warsh, lors du symposium de Jackson Hole organisé par la Fed de Kansas City la semaine prochaine ”, ont déclaré les analystes d’OCBC. “ En l’absence d’indications explicites sur l’orientation future de la politique monétaire, nous ne nous attendons pas à un message particulièrement belliciste. ”

Du côté des matières premières, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,1 % à 91,69 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont légèrement augmenté de 0,2 % à 86,00 dollars le baril.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a ralenti, selon des données publiées mercredi, la plupart des armateurs évitant cette voie navigable stratégique en raison de l’absence de signaux clairs quant à sa réouverture après le blocus imposé lors de la guerre américano-israélienne contre l’Iran .

Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 0,8 % à 4 484,09 dollars l'once. GOL/