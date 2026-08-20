Les obligations restent stables après l'intervention du Trésor américain

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* Les rendements obligataires reculent après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies

* Le Trésor américain double ses rachats d'obligations à long terme

* Les analystes et les investisseurs restent préoccupés par l’augmentation de la dette publique

* Les actions progressent, tandis que le dollar peine à se maintenir près de ses plus bas niveaux depuis plusieurs mois

par Rae Wee

Les marchés obligataires mondiaux se sont stabilisés jeudi après l'intervention du Trésor américain visant à endiguer la chute de son marché obligataire, ce qui a apaisé les inquiétudes des investisseurs et fait baisser le dollar, tandis que les actions progressaient.

Le Trésor américain a annoncé dans la nuit qu’il allait doubler le volume de ses rachats de titres à long terme, afin d’enrayer la hausse des rendements qui avait propulsé, en début de semaine, le rendement des bons du Trésor à 30 ans

US30YT=RR à son plus haut niveau depuis 2007.

Le rendement des obligations à 30 ans était en légère baisse à 5,1890 % en début de séance en Asie, après avoir reculé de 9 points de base lors de la séance précédente, tandis que le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR s'établissait à 4,6466 % après une baisse de 5 points de base mercredi. US/

« Le moment choisi pour cette annonce… a été interprété comme un signe que les responsables sont attentifs à la pression qui s'exerce sur les coûts d'emprunt à long terme », a déclaré Taylor Nugent, économiste senior à la National Australia Bank.

« Même si cela n’a rien changé aux fondamentaux, cette annonce a fortement aplati la courbe des taux du jour au lendemain. »

À Tokyo, les rendements des obligations d’État japonaises (JGBs) ont également reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies.

Le rendement des JGB à 20 ans a reculé de 7,5 points de base à 3,700 % JP20YTN=JBTC , tandis que celui des JGB à 10 ans

JP10YTN=JBTC a glissé de 4,5 points de base. JP/

Les contrats à terme sur les Bunds allemands FGBLc1 et sur les OAT françaises FOATc1 ont légèrement progressé, laissant entrevoir une baisse des rendements.

L'inquiétude croissante des investisseurs face à l'alourdissement de la dette publique a déclenché cette semaine une forte vague de ventes d'obligations , des États-Unis à l'Allemagne en passant par le Japon, exacerbée par les emprunts massifs liés à l'IA contractés par les entreprises technologiques et par des cours du pétrole toujours élevés.

Si l’annonce du Trésor américain a semblé, pour l’instant, mettre un frein à la chute des cours obligataires, les investisseurs ont estimé que ce soutien serait probablement temporaire. (« Plus le département du Trésor américain) souhaite intervenir, plus cela incitera les détenteurs institutionnels à vendre », a déclaré Cusson Leung, directeur des investissements chez KGI.

« En fin de compte, nous savons que c’est le Trésor américain xml-ph-0001@deepl.internal qui doit lever des fonds sur le marché obligataire. Procéder à un rachat d’obligations maintenant revient pour lui à faire comme une entreprise qui rachète d’abord ses propres actions, puis en émet davantage. Le marché ne risque guère de réagir favorablement à cela. »

REBOND DES ACTIONS, RECUL DU DOLLAR

L’amélioration du sentiment des marchés a soutenu les actions jeudi, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS et l’indice japonais Nikkei .N225 progressant chacun de 1,2 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,5 %, tandis que ceux sur le S&P 500 ESc1 ont légèrement augmenté de 0,16 %. Les contrats à terme sur l’Eurostoxx 50

STXEc1 ont reculé de 0,14 %.

La baisse des rendements a pesé sur le dollar, qui stagnait près de son plus bas niveau depuis deux mois et demi face à un panier de devises =USD , à 98,86.

L'euro EUR= s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis le 29 mai et s'échangeait à 1,1674 dollar, tandis que la livre sterling GBP= s'est stabilisée à 1,3600 dollar après avoir progressé de 0,55 % lors de la séance précédente.

« Si les rendements à long terme sont effectivement plafonnés, un affaiblissement du dollar américain pourrait faire partie du compromis nécessaire pour maintenir l’attrait de la dette publique américaine auprès des investisseurs étrangers », ont déclaré les analystes d’OCBC dans une note.

Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, publié mercredi, a révélé que les inquiétudes concernant l’inflation s’étaient accentuées, « plusieurs » responsables étant prêts à relever les taux d’intérêt et « nombreux » à estimer qu’une hausse des coûts d’emprunt serait nécessaire si l’inflation ne redescendait pas vers l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

« Le prochain événement clé sera le discours du président de la Fed, (Kevin) Warsh, lors du symposium de Jackson Hole organisé par la Fed de Kansas City la semaine prochaine. En l’absence d’indications explicites sur l’orientation future de la politique monétaire, nous ne nous attendons pas à un message particulièrement belliciste », ont déclaré les analystes d’OCBC.

Du côté des matières premières, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,33 % à 91,92 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont conservé le gain de 1 % enregistré lors de la séance précédente et s’établissaient en fin de séance à 85,81 dollars le baril.

Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a ralenti, selon des données publiées mercredi, la plupart des armateurs évitant cette voie navigable stratégique en raison de l'absence de signaux clairs quant à sa réouverture après le blocus imposé pendant la guerre en Iran .

Le cours au comptant de l'or XAU= reculait de 0,6 % à 4 492,56 dollars l'once. GOL/