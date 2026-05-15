Les obligations mondiales s'effondrent alors que la flambée de l'inflation effraie les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La chute du marché obligataire s'accélère

* Les rendements des bons du Trésor américain atteignent leur plus haut niveau depuis un an

* Les rendements obligataires de la zone euro augmentent, ceux des obligations d'État japonaises atteignent des sommets historiques

(Ajout de citations et de détails; mise à jour des cours) par Amanda Cooper

Le marché obligataire mondial a terminé péniblement une semaine difficile vendredi, alors que les signes de plus en plus évidents des dommages économiques causés par la guerre en Iranont incité les investisseurs à tabler sur une hausse des taux d'intérêt plus rapide que prévu et sur un ralentissement de la croissance.

Les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis environ un an, les tradersanticipant que la Réserve fédérale pourrait devoir relever ses taux pour contenir les pressions inflationnistes découlant des chocs énergétiques alimentés par la guerre en Iran.

Les obligations de la zone euro, notamment allemandes, italiennes et françaises, ont été malmenées, tout comme les gilts britanniques , tandis que les rendements des obligations japonaises ont atteint des niveaux records .

Les obligations italiennes à 10 ans IT10YT=RR figuraient parmi les moins performantes, avec des rendements en hausse de 7,4 points de base à environ 3,86 %, portant la hausse hebdomadaire à près de 14 points de base, tandis que les rendements des Bunds allemands de référence DE10YT=RR ont augmenté de près de 6 points de base pour s'établir à environ 3,11 %.

Les données sur l'inflation publiées cette semaine ont montré que les consommateurs et les entreprises commencent à ressentir une forte augmentation des pressions sur les prix en raison de la guerre, qui a fait grimper le prix du brut de plus de 50 %.

Les rendements à deux ans, qui sont les plus sensibles aux variations des anticipations d'inflation et des taux d'intérêt, ont connu la hausse la plus marquée cette semaine, mais les rendements des obligations à plus longue échéance ont également commencé à augmenter, reflétant les inquiétudes des investisseurs quant à l'impact à plus long terme d'un choc sur les prix.

"Les rendements mondiaux ont probablement atteint un niveau suffisamment élevé pour peser sur le moral des marchés. Entre une économie mondiale résiliente portée par le développement de l'IA et des prix de l'énergie élevés, les banques centrales sont probablement plus préoccupées par l'inflation", a déclaré Eugene Leow, stratège senior en taux chez DBS.

Les marchés monétaires indiquent que les traders estiment à 60 % la probabilité que la Fed procède à une hausse des taux cette année. Avant la guerre, au moins deux baisses avaient été anticipées.

Le marché des taux montre également que seules quatre des 24 banques centrales les plus influentes au monde ont une chance significative de procéder à une baisse de taux cette année, la grande majorité penchant en faveur de hausses, selon les données de LSEG. 0#IRPR

"Ce n'est pas seulement l'inflation, mais aussi l'aggravation des déficits qui devrait retenir l'attention", a déclaré Mohit Kumar, stratège chez Jefferies.

"Nous devrions voir un certain nombre de mesures de soutien concernant les subventions aux carburants annoncées dans les mois à venir."

Mohit Kumar a déclaré qu’il anticipait une tendance à la pentification des courbes des obligations d’État, faisant référence à une dynamique de marché dans laquelle les rendements des obligations à plus longue échéance augmentent plus rapidement que ceux des obligations à plus courte échéance.

Les rendements à dix ans dans les pays du G7 ont augmenté en moyenne de 15 points de base cette semaine, contre une hausse moyenne de 10 points de base pour les rendements des obligations à deux ans du G7.

Les bons du Trésor à 10 ans de référence US10YT=RR affichaient en fin de séance un rendement de 4,53 %, en hausse de 7,3 points de base sur la journée et proche de leur plus haut niveau depuis juin dernier.

Au Royaume-Uni, les rendements des gilts ont connu des fluctuations importantes cette semaine, atteignant leur plus haut niveau depuis des décennies, alors que la pression s'intensifie sur le Premier ministre Keir Starmer pour qu'il démissionne en raison des lourdes pertes subies par son parti travailliste lors des élections locales, et que des challengers émergent .

Les gilts de référence à 10 ans GB10YT=RR , qui ont progressé de près de 20 points de base cette semaine, ont encore gagné 11 points de base vendredi pour s'établir à 5,099 %, tandis que les rendements japonais à 10 ans JP10YTN=JBTC ont augmenté de 7 points de base à 2,7 %.