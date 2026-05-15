Le syndicat Samsung maintient son projet de grève en Corée du Sud, chute de l'action

Le syndicat de Samsung Electronics organise un rassemblement

par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Le syndicat sud-coréen de ‌Samsung Electronics a déclaré vendredi qu'il maintenait son projet de grève la semaine prochaine, malgré la proposition de la direction de reprendre ​les négociations salariales sans conditions, un blocage qui a fait chuter l'action du géant de l'électronique.

Cette dernière a ainsi terminé en baisse de 8,61%, contre un recul de 6,1% pour l'indice de KOSPI de la Bourse de Séoul.

Les négociations entre le syndicat et ​Samsung, menées sous l'égide du gouvernement et portant sur les salaires et les primes, ont échoué cette semaine, renforçant les inquiétudes quant à une grève chez le plus grand ​fabricant mondial de puces mémoire.

Selon les analystes, ce plongeon de l'une ⁠des plus fortes capitalisations boursières au monde, reflète les inquiétudes au sujet de l'impact potentiel d'une grève sur la ‌production et sur la capacité de Samsung à respecter ses engagements envers ses clients.

"Il semble y avoir des inquiétudes croissantes quant à la fiabilité des livraisons si la grève a lieu, ainsi qu'un sentiment selon ​lequel les concurrents pourraient tirer profit de cette ‌incertitude", a estimé Ryu Young-ho, analyste chez NH Investment & Securities.

Dans une note, JPMorgan a souligné ⁠que l'impact d'une grève sur la production pourrait être plus important que prévu initialement, après la prise en compte d'une possible large participation des travailleurs à la grève selon les estimations du syndicat.

Le courtier a estimé l'impact sur le bénéfice d'exploitation de Samsung entre ⁠21.000 et 31.000 milliards ‌de wons (12 à 17,8 milliards d'euros), tandis que les pertes de chiffre d'affaires pourraient s'élever à environ 4.500 ⁠milliards de wons.

Vendredi, le syndicat a déclaré qu'il était disposé à entamer de nouvelles discussions après le 7 juin, tout en ‌maintenant son projet de grève de 18 jours à partir du 21 mai, ce qui pourrait perturber la ⁠production du fabricant de puces.

Mécontent de ce qu(il qualifie d(écart considérable en matière de primes ⁠par rapport au fabricant de puces ‌rival SK Hynix, le syndicat a averti que plus de 50.000 travailleurs pourraient se mettre en grève la semaine prochaine.

Les dirigeants de ​Samsung ont exhorté le syndicat à reprendre les négociations et ont ‌présenté leurs excuses au public et au gouvernement pour les tensions causées par le conflit social, s'engageant à aborder les négociations avec une attitude ouverte et ​à poursuivre leurs efforts pour parvenir à un accord.

Le groupe a indiqué que ses dirigeants se rendaient sur le campus de Pyeongtaek pour rencontrer le dirigeant syndical.

La Commission du travail sud-coréenne a également appelé les deux parties à tenir une nouvelle ⁠série de pourparlers sous l'égide du gouvernement samedi afin d'éviter une grève.

Le syndicat avait déclaré qu'il ne s'assiérait à la table des négociations que si l'entreprise présentait une proposition détaillée répondant à ses revendications avant 01h00 GMT vendredi.

La Maison Bleue, siège de la présidence sud-coréenne, a déclaré vendredi qu'elle espérait qu'une grève pourrait être évitée, ajoutant que le stade nécessitant le recours aux pouvoirs de médiation d'urgence dont dispose le ministre du Travail n'avait pas encore été atteint.

(Par Heekyong Yang, Hyunjoo Jin et Kyu-seok Shim; Version française ​Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)