Les obligations et les actions européennes conservent leurs gains ; la réunion de la BCE au centre de l'attention alors que Christine Lagarde confirme une sortie anticipée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions et les obligations européennes rebondissent à la veille de la réunion de la BCE et alors que le prix du pétrole recule

* Le Nasdaq devrait reculer, Alphabet s'apprêtant à chuter de 10 %

* La présidente de la BCE, Christine Lagarde, quittera ses fonctions début février

* Les résultats d'Amazon et d'Intel seront publiés plus tard

(Mises à jour à l'approche de la réunion de la BCE, avec les commentaires d'un analyste)

par Marc Jones et Stella Qiu

Les marchés obligataires et boursiers européens ont rebondi jeudi, les opérateurs attendant la prochaine décision de la Banque centrale européenne ainsi que les résultats d'Amazon et d'Intel, après que l'action Alphabet a été la dernière en date à être malmenée par les inquiétudes liées aux dépenses en intelligence artificielle.

L'indice européen STO600 a progressé de 0,5 % .STOXX malgré un recul de 1 % des contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 et une séance marquée par des fluctuations erratiques en Asie, après que la forte consommation de trésorerie d'Alphabet

GOOGL.O a semblé devoir faire perdre près de 400 milliards de dollars à son action plus tard dans la journée.

Dans le même temps, l’euro et les rendements des obligations d’État de la zone euro étaient en légère baisse, tandis que les cours du pétrole et du gaz naturel reculaient à l’approche de ce qui devrait, selon les prévisions générales, être une pause dans le cycle de hausse des taux de la BCE à Francfort plus tard dans la journée.

Une information de dernière minute a également révélé que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait confirmé, après des mois de spéculations, qu’elle allait démissionner prématurément et quitter ses fonctions en février.

Mercredi, les bons du Trésor américain avaient également connu une remontée après que Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale , eut adopté un ton plus confiant quant aux perspectives d’inflation, à la suite de la décision de la Fed de maintenir ses taux inchangés.

George Moran, stratège macroéconomique européen chez RBC, a déclaré que sa banque s’attendait à ce que la BCE maintienne ses taux à 2,50 %, avec une dernière hausse à 2,75 % en décembre, bien que les marchés monétaires anticipent jusqu’à trois hausses supplémentaires.

“L’élargissement des écarts de rendement des obligations souveraines — en particulier pour la France — donne à la BCE une marge de manœuvre pour éviter un resserrement monétaire plus agressif”, a déclaré M. Moran, malgré la récente flambée des prix de l’énergie.

Le principal indicateur des craintes françaises — l’écart de rendement entre les obligations d’État françaises et les Bunds allemands notés AAA DE10FR10=RR — s’établissait jeudi à 153,50 points de base, après avoir atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis près de 15 ans, à près de 178 points de base.

Le départ de Christine Lagarde de la BCE en février signifie par ailleurs que le président français Emmanuel Macron et d’autres dirigeants de l’Union européenne pourront pourvoir l’un des postes économiques les plus influents de l’Union avant les élections présidentielles françaises du printemps.

Les sondages laissent présager une victoire de la candidate d’extrême droite Marine Le Pen lors de ce scrutin.

“Je suppose que cela s’explique par les élections françaises”, a déclaré Carl Hammer, responsable de l’allocation d’actifs chez SEB Investment Management. “Il est clair que la politique joue un rôle de plus en plus important pour les banques centrales.”

GROSSES DÉPENSES, FORTES BAISSES

Au cours de la nuit, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de près de 0,5 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 a clôturé en hausse de plus de 1 % après une nouvelle journée marquée par des fluctuations. .T

Le véritable test pour la région est venu des résultats financiers. Samsung 005930.KS a annoncé une nouvelle série de résultats records grâce à la demande en plein essor pour ses puces mémoire, mais est resté muet sur ses projets visant à augmenter les rendements , ce qui a fait chuter son action de 4 %.

Cela a pesé sur l’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui a reculé de 1,2 % après avoir bondi de près de 7 % la veille. Une autre valeur phare du secteur de l’IA, SK Hynix 000660.KS , a toutefois poursuivi sa progression, son projet de redistribuer environ 75 milliards de dollars aux actionnaires cette année ayant porté son gain sur deux jours à plus de 15 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq laissaient présager une baisse des marchés américains plus tard dans la journée. .N

Alphabet GOOGL.O reculait de 10,5 % en pré-ouverture après que la société eut annoncé des résultats décevants dans son activité principale de recherche et une accélération massive de la consommation de trésorerie, liée aux investissements massifs consacrés au développement de l’IA.

Cette attention portée aux dépenses en IA se poursuivra également jeudi, Intel INTC.O et Amazon AMZN.O devant publier leurs résultats après la clôture des marchés américains.

M. Hammer, de SEB, a ajouté que la hausse des coûts de développement de l’IA rendait les perspectives “nettement plus difficiles” pour les gestionnaires d’actifs, après plusieurs années de hausse boursière.

“Nous conservons pour l’instant une vision constructive (sur les actions), mais la situation se complique… La majeure partie des risques dans les portefeuilles est liée au cycle des infrastructures d’IA.”

BAISSE DU PRIX DU PÉTROLE

Les données macroéconomiques devraient également continuer à affluer, avec la publication prévue plus tard dans la journée des chiffres des dépenses de consommation des ménages américains — l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed — ainsi que des données sur le PIB américain du troisième trimestre.

Les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,3 % de l’inflation PCE sous-jacente, en progression par rapport à la hausse de 0,2 % enregistrée le mois précédent.

Les marchés anticipent toujours à 80 % une hausse des taux en décembre, malgré les commentaires accommodants de M. Warsh mercredi, qui ont entraîné une accentuation de la courbe des taux des bons du Trésor. Le rendement des bons du Trésor à 2 ans

US2YT=RR a reculé d’environ 5 points de base pendant la nuit et s’établissait en fin de séance à 4,68 %.

Le dollar =USD est resté stable face à ses principales devises après avoir reculé de 0,2 % mercredi à la suite de la décision de la Fed.

Dans l'attente de la décision de la BCE, l'euro EUR= oscillait autour de 1,1145 dollar, après avoir reculé de près de 2 % ce mois-ci face au dollar et de 2,5 % face à la livre sterling. GVD/EUR

Les données montrent également que les investisseurs ont constitué leur plus importante position courte sur l'euro depuis dix ans, dont la valeur s'élève actuellement à près de 19 milliards de dollars. EURNETUSD=

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1 % à 114 dollars le baril après que le Wall Street Journal a rapporté que le vice-président américain JD Vance avait adressé une lettre au chef du Conseil de sécurité iranien, Mohsen Rezaei, dans le but de relancer les négociations de paix.

Les médiateurs qatariens ont également présenté à l’Iran un nouveau projet d’accord visant à mettre fin à la guerre, a déclaré à Reuters un responsable au courant des négociations, bien qu’un haut responsable iranien ait rejeté ces propositions, les qualifiant d’inacceptables et estimant qu’elles ne constituaient pas une offre.