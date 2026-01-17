Les obligations de Netflix et de Warner Bros font partie des 100 millions de dollars achetés par Donald Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nandita Bose

Le président américain Donald Trump a acheté environ 100 millions de dollars d'obligations municipales et d'entreprises entre la mi-novembre et la fin décembre, selon ses dernières déclarations, y compris jusqu'à 2 millions de dollars d'obligations Netflix NFLX.O et Warner Bros Discovery WBD.O quelques semaines seulement après que les entreprises ont annoncé leur fusion.

Les déclarations financières publiées jeudi et vendredi ont montré que la majorité des achats de Donald Trump étaient des obligations municipales de villes, de districts scolaires locaux, de services publics et d'hôpitaux. Mais il a également acheté des obligations de sociétés telles que Boeing BA.N Occidental Petroleum OXY.N et General Motors GM.N .

Ces investissements sont les derniers actifs ajoutés au portefeuille en expansion de Donald Trump depuis qu'il est au pouvoir. Ce portefeuille comprend des participations dans des secteurs qui bénéficient de ses politiques, ce qui soulève des questions sur les conflits d'intérêts. Par exemple, Donald Trump a déclaré en décembre qu'il aurait son mot à dire sur la question de savoir si Netflix peut poursuivre son projet d'acquisition de Warner Bros Discovery pour 83 milliards de dollars, qui fait face à une offre rivale de Paramount Skydance PSKY.O . Tout accord d'acquisition de Warner Bros devra être approuvé par les autorités de régulation.

Un fonctionnaire de la Maison Blanche, sous couvert d'anonymat, a déclaré vendredi que le portefeuille d'actions et d'obligations de Donald Trump était géré de manière indépendante par des institutions financières tierces et que ni Donald Trump ni aucun membre de sa famille n'avait la possibilité de diriger, d'influencer ou de donner son avis sur la manière dont le portefeuille était investi. Comme de nombreuses personnes fortunées, Donald Trump achète régulièrement des obligations dans le cadre de son portefeuille d'investissement. Il a déjà déclaré avoir acheté pour au moins 82 millions de dollars d'obligations entre la fin août et le début octobre .