 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les obligations de CoreWeave atteignent leur plus haut niveau depuis cinq mois après les accords conclus avec Meta et Anthropic
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les obligations d'entreprise de la société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O sont à leur plus haut niveau depuis plus de cinq mois, suite à la hausse des actions la semaine dernière ** Les obligations à échéance 2030 US21873SAB43=TE à 100,4 cents le dollar, proche de son plus haut niveau depuis le 4 novembre 2025 - données Tradeweb

** Les obligations à échéance 2031 US21873SAC26=TE sont également proches de leur plus haut niveau depuis novembre, à 99,01 cents le dollar

** Les actions de CRWV ont bondi de 24% la semaine dernière après l'annonce de plusieurs contrats de cloud IA et d'une offre d'obligations convertibles ** CRWV a annoncé un accord de cloud IA avec Anthropic vendredi et un accord élargi avec Meta Platforms META.O jeudi ** CRWV a également annoncé les modalités d'une offre privée de 3,5 milliards de dollars d'obligations convertibles à 1,75 % (CBs) à échéance octobre 2032, vendredi

** A la dernière clôture, les actions de CRWV ont augmenté de plus de 42% depuis le début de l'année

Valeurs associées

COREWEAVE
102,0000 USD NASDAQ 0,00%
META PLATFORMS
629,8600 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank