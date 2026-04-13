Les obligations de CoreWeave atteignent leur plus haut niveau depuis cinq mois après les accords conclus avec Meta et Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les obligations d'entreprise de la société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O sont à leur plus haut niveau depuis plus de cinq mois, suite à la hausse des actions la semaine dernière ** Les obligations à échéance 2030 US21873SAB43=TE à 100,4 cents le dollar, proche de son plus haut niveau depuis le 4 novembre 2025 - données Tradeweb

** Les obligations à échéance 2031 US21873SAC26=TE sont également proches de leur plus haut niveau depuis novembre, à 99,01 cents le dollar

** Les actions de CRWV ont bondi de 24% la semaine dernière après l'annonce de plusieurs contrats de cloud IA et d'une offre d'obligations convertibles ** CRWV a annoncé un accord de cloud IA avec Anthropic vendredi et un accord élargi avec Meta Platforms META.O jeudi ** CRWV a également annoncé les modalités d'une offre privée de 3,5 milliards de dollars d'obligations convertibles à 1,75 % (CBs) à échéance octobre 2032, vendredi

** A la dernière clôture, les actions de CRWV ont augmenté de plus de 42% depuis le début de l'année