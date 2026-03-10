Les obligations britanniques battues reprennent du poil de la bête grâce à la chute des prix du pétrole

(Refonte, ajout des attentes de la BoE, commentaires d'économistes) par Andy Bruce

Les prix des obligations d'Etat britanniques ont augmenté mardi en début de journée, réduisant une partie des lourdes pertes subies pendant la guerre américano-israélienne contre l'Iran, alors que les prix du pétrole ont chuté.

Les investisseurs considèrent que la Grande-Bretagne est plus exposée que beaucoup d'autres pays européens à un choc des prix de l'énergie, en partie à cause de la faiblesse de ses finances publiques et de son exposition au gaz, ce qui la rend vulnérable aux mouvements des marchés de l'énergie.

Mais les prix du pétrole ont chuté de 7% mardi après avoir atteint un plus haut de plus de trois ans lors de la séance précédente, le président américain Donald Trump ayant prédit que la guerre au Moyen-Orient pourrait bientôt prendre fin .

Les rendements des gilts à deux ans GB2YT=RR et à cinq ans GB5YT=RR , qui évoluent inversement aux prix, étaient en baisse d'environ 8 à 9 points de base sur la journée à 0909 GMT, après avoir brièvement affiché des baisses à deux chiffres après l'ouverture du marché.

Les rendements à court terme restaient mardi environ 40 points de base plus élevés depuis la fin du mois de février, ce qui signifie que les gilts ont fait beaucoup moins bien ce mois-ci que leurs homologues français, allemands et américains, et par une grande marge.

Le marché a indiqué un changement de sentiment par rapport à la veille, lorsque les investisseurs avaient complètement abandonné les paris selon lesquels la Banque d'Angleterre réduirait les taux d'intérêt cette année et commençaient à tabler sur une hausse des taux d'intérêt.

Mardi, les paris sur une baisse des taux sont réapparus, bien que timidement, montrant une probabilité d'environ 50 % d'une baisse d'un quart de point d'ici novembre.

Mais les investisseurs s'attendent à une plus grande volatilité, la Grande-Bretagne étant sous les feux de la rampe en raison de la forte pression inflationniste dans son économie avant le début de la guerre en Iran.

"Un choc énergétique inattendu de cette ampleur met à mal la planification du Trésor et la politique monétaire", a déclaré Matthew Allen, maître de conférences en économie à l'université de Salford.

"Si la hausse des coûts de l'énergie persiste, le risque d'une nouvelle accélération de l'inflation, avec des répercussions sur le niveau de vie et les coûts des entreprises, est bien réel, et les responsables politiques devront réagir en conséquence."

Les partis d'opposition font pression sur le gouvernement britannique pour qu'il repousse l'augmentation prévue des taxes sur les carburants en septembre.

Jusqu'à présent, il n'y a eu que peu de signes d'une baisse de la demande de gilts lors des ventes prévues sur le marché primaire.

La Grande-Bretagne a vendu 6,25 milliards de livres (8,41 milliards de dollars) d'un gilt vert à échéance 2037 mardi lors d'une vente par syndication, a déclaré un teneur de livre, ayant attiré des ordres d'une valeur de plus de 79 milliards de livres.

