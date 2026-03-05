 Aller au contenu principal
Les obligations américaines chutent, la flambée des prix du pétrole ravivant les craintes d'inflation
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 12:00

Une forte liquidation des bons du Trésor américain s'est poursuivie pour un quatrième jour jeudi, les investisseurs craignant que la hausse des prix de l'énergie due à la guerre au Moyen-Orient n'alimente l'inflation et ne fasse dérailler les perspectives de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 5 points de base (bps) en Asie pour atteindre son plus haut niveau en trois semaines à 4,1310%.Il a augmenté de 3 points de basesur la journée et était en passe de connaître sa plus forte hausse hebdomadaire depuis avril 2025 (15 points de base).

Le rendement à deux ans US2YT=RR a quant à lui augmenté d'environ 2 points de base à 3,566%, après avoir augmenté de plus de 18 points de base cette semaine. Les prix des obligations évoluent inversement aux rendements.

Les investisseurs ont réduit les attentes d'un nouvel assouplissement de la part de la Fed cette année en raison de la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran , qui est entrée dans son sixième jour, l'Iran ayant lancé une vague de missiles sur Israël, envoyant des millions d'habitants dans des abris anti-aériens.

Cette situation a maintenu les prix du pétrole à un niveau élevé , et avec la paralysie de la navigation dans le détroit d'Ormuz, l'attention des investisseurs s'est rapidement portée sur le risque d'une résurgence de l'inflation.

Les prix deréférence du pétrole américain CLc1 ont atteint 78,09 dollars le baril jeudi, le plus haut depuis juin, et étaient en dernière position en hausse de 2,3 % à 76,33 dollars le baril.

"À l'heure actuelle, l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis va revenir au niveau élevé de (2 %) si les coûts du pétrole brut ne chutent pas rapidement", a déclaré Jose Torres, économiste principal chez Interactive Brokers.

"L'inversion de la progression de l'inflation (inflation) entraînerait probablement une nouvelle baisse des bons du Trésor et des actions, car l'optimisme quant à la réduction des taux dans un contexte de décélération des pressions sur les coûts a été à l'origine de la hausse des titres à revenu fixe et des indices de référence cycliques au début de 2026."

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs évaluent désormais à environ 30 % la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en juin, contre plus de 40 % il y a une semaine.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient un assouplissement d'un peu plus de 40 points de base d'ici la fin de l'année.

L'évolution des attentes de la Fed s'explique également par les données économiques américaines optimistes publiées mercredi, qui ont montré que l'activité du secteur des services a atteint en février son niveau le plus élevé depuis trois ans et demi, en raison d'une forte demande.

