NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 247,50
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les nouvelles puces IA de Qualcomm font bondir le titre
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 17:01

Qualcomm s'arroge plus de 12% à New York après que la société a présenté deux nouvelles puces, AI200 et AI250, dédiées à l'inférence d'intelligence artificielle dans les centres de données. Ces solutions offrent de hautes performances, une grande capacité mémoire et un coût d'exploitation réduit pour les applications d'IA générative.

L'AI200 gère jusqu'à 768 Go de mémoire par carte, tandis que l'AI250 introduit une nouvelle architecture mémoire plus rapide et plus économe en énergie.
Les deux modèles intègrent un refroidissement liquide, des connexions PCIe et Ethernet, et des fonctions de sécurité renforcées.

Selon Durga Malladi, vice-président senior de Qualcomm Technologies, ces produits permettront aux entreprises de déployer plus facilement des modèles d'IA à grande échelle.

Les lancements commerciaux sont prévus en 2026 pour l'AI200 et 2027 pour l'AI250.

Valeurs associées

QUALCOMM
188,4150 USD NASDAQ +11,53%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

