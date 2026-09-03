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Les nouvelles immatriculations de Tesla en Allemagne ont plus que doublé en août, selon le KBA
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 10:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves de la marque « TSLA.O » de Tesla ont plus que doublé en août en Allemagne, a annoncé jeudi l'agence allemande de la circulation routière (KBA).

Le KBA a indiqué que 3 034 voitures Tesla neuves avaient été immatriculées en août, soit une hausse de 110,5 % par rapport à la même période l'année dernière.

Le nombre de véhicules Tesla immatriculés entre janvier et août a augmenté de 182 %, pour atteindre 32 258 unités, par rapport à la même période l'année dernière.

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