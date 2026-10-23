Les négociations en vue d'une fusion entre Smith & Nephew et la division orthopédique de J&J ont échoué en raison d'un désaccord sur le poste de directeur général, selon le Financial Times

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* Les négociations ont bien avancé et les principales conditions financières ont été harmonisées, rapporte le FT

* Les actionnaires de J&J auraient détenu 50,1 % de la société issue de la fusion, rapporte le FT

* L'offre de Smith & Nephew valorisait la division prothèses de hanche et de genou de J&J à hauteur de 22 milliards de dollars, selon le FT

* Le porte-parole de Smith & Nephew n'a pas souhaité faire de commentaire

(Ajoute des détails tirés de l'article, des commentaires d'analystes, une réaction de l'entreprise, du contexte et un graphique)

SN.L , de Smith & Nephew, a mené des négociations de fusion avec Johnson & Johnson JNJ.N en vue d’une fusion avec la division orthopédique du groupe américain, mais les discussions ont échoué après un désaccord sur la direction de la société issue de la fusion, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Les négociations de fusion en étaient à un stade avancé, les deux entreprises s’étant mises d’accord sur les principales conditions financières et la structure de la transaction, mais elles ont échoué à la dernière minute après que Smith & Nephew a refusé que son ancien directeur général, Namal Nawana, prenne la tête de l’entité issue de la fusion, selon l’article.

Le fabricant britannique de dispositifs médicaux avait approché J&J plus tôt cette année avec une offre qui aurait valorisé la division de prothèses de hanche et de genou de J&J à hauteur de 22 milliards de dollars, soit près du double de la capitalisation boursière de Smith & Nephew, qui s'élève à 9,4 milliards de livres sterling (12,58 milliards de dollars), précise l'article.

Un porte-parole de Smith & Nephew a refusé de commenter cette information. J&J a également refusé de s’exprimer à ce sujet.

« Cette fusion aurait permis de créer un portefeuille riche en prothèses de genou et de hanche, tout en comblant les lacunes musculo-squelettiques dans l’offre des deux parties », a déclaré John West, responsable mondial de l’analyse chez Mergermarket.

ORIENTATION DE LA DIRECTION ET CONDITIONS

M. Nawana a dirigé Smith & Nephew pendant 18 mois avant de quitter son poste de directeur général en 2019.

Il dirige actuellement la division orthopédique de J&J. Il avait été désigné par le laboratoire pharmaceutique américain pour diriger le groupe issu de la fusion, mais Smith & Nephew a insisté pour que son directeur général actuel, Deepak Nath, reste aux commandes, ce qui a refroidi l’intérêt de J&J, selon le FT.

Les entreprises envisageaient d’annoncer l’accord mi-octobre avant que les négociations n’échouent il y a plusieurs semaines, selon le journal, qui précise également que les actionnaires de J&J auraient détenu 50,1 % de la société issue de la fusion.

M. West, de Mergermarket, a déclaré qu’il ne serait pas surprenant que les deux entreprises finissent par revenir à la table des négociations.

Smith & Nephew est confrontée à une croissance atone et, après trois ans de réductions de coûts et d’initiatives commerciales, elle mise sur de nouveaux produits pour relancer son chiffre d’affaires.

En octobre dernier, J&J avait annoncé son intention de scinder son activité orthopédique pour en faire une société indépendante baptisée DePuy Synthes. Cette division, qui aurait cherché à obtenir une valorisation de 20 milliards de dollars , a depuis suscité l’intérêt de fonds d’investissement privés , mais aucun accord n’a encore abouti.

La semaine dernière, J&J a déclaré qu’elle penchait en faveur d’une scission de cette division, dont la séparation est prévue pour mi-2027.

(1 dollar = 0,7470 livre sterling)