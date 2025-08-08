Les négociations concernant les actifs américains de Braskem pourraient se heurter à la résistance des propriétaires potentiels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec l'opposition, partage des réactions et du contexte) par Luciana Magalhaes

Les groupes qui se disputent le contrôle du producteur pétrochimique brésilien Braskem

BRKM3.SA devraient s'opposer à une vente de ses actifs américains, ont déclaré à Reuters trois personnes proches des discussions. La société chimique brésilienne Unipar UNIP6.SA est en pourparlers pour acquérir les usines de polypropylène de Braskem au Texas, en Pennsylvanie et en Virginie occidentale pour environ 1 milliard de dollars, selon un rapport publié jeudi par le journal brésilien O Globo et une source au fait des discussions.

Braskem et Unipar ont confirmé vendredi qu'ils discutaient de la vente d'actifs non spécifiés de Braskem. Les actions de Braskem ontaugmenté d' environ 3 % et celles d'Unipar ont bondi deprès de 9 % à la bourse de Sao Paulo vendredi. Toutefois, aucune des parties en lice pour prendre le contrôle de Braskem n'est intéressée par la vente des actifs américains, ont déclaré des sources sous le couvert de l'anonymat. L'homme d'affaires brésilien Nelson Tanure, qui a entamé une période de 90 jours de négociations exclusives avec le groupe d'ingénierie Novonor, anciennement connu sous le nom d'Odebrecht, s'oppose à cette idée, a déclaré l'une des sources. La société de gestion de capitaux privés IG4 Capital, qui a élaboré un plan rival pour regrouper la dette bancaire de Novonor et l'échanger contre le contrôle de Braskem une fois que les négociations exclusives de Tanure auront expiré ce mois-ci, s 'opposerait probablement aussi à une vente des usines américaines, sans un plan global pour l'avenir, a déclaré une autre source, notant que ces avoirs sont importants.

Une vente d'actifs américains irait également à l'encontre du plan stratégique déclaré de Braskem, selon une troisième source. Braskem et Unipar ont refusé de fournir d'autres détails sur les actifs. Tanure et IG4 ont refusé de faire des commentaires. La directrice générale de Braskem a nié jeudi tout intérêt pour la vente des actifs américains.