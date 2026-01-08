Les négociants Vitol et Trafigura participeront aux discussions sur le pétrole vénézuélien à la Maison Blanche

Les négociants européens pourraient faciliter les ventes de pétrole vénézuélien

Les États-Unis s'engagent auprès des négociants et des banques, selon le Département de l'Énergie

Vitol et Trafigura ont tous deux été actifs au Venezuela par le passé

Vitol a reçu une licence spéciale préliminaire du gouvernement américain pour entamer des négociations sur l'importation et l'exportation de pétrole du Venezuela pendant 18 mois

L'administration du président américain Donald Trump a invité les patrons des sociétés de négoce de matières premières Vitol et Trafigura à la Maison Blanche vendredi pour des discussions sur la commercialisation du pétrole vénézuélien, ont déclaré à Reuters quatre sources au fait du dossier.

Les maisons de commerce européennes ont traditionnellement dominé le commerce mondial du pétrole et pourraient aider les États-Unis à vendre le pétrole vénézuélien, même si Washington souhaite que les majors américaines jouent le rôle le plus important.

Vitol , dont le siège est à Genève, a déjà reçu une licence préliminaire du gouvernement américain pour entamer des négociations sur l'importation et l'exportation de pétrole du Venezuela pendant 18 mois, ont déclaré quatre sources à Reuters jeudi.

La Maison Blanche a déclaré qu'elle accueillerait les majors pétrolières américaines vendredi, mais l'invitation faite aux maisons de commerce n'a pas été signalée auparavant.

Reuters n'a pas pu obtenir immédiatement la liste complète des personnes invitées aux réunions.

Vitol et Trafigura, qui était également basée à Genève mais qui a désormais son siège à Singapour, ont refusé de commenter. La Maison Blanche n'a pas précisé si Vitol et Trafigura avaient été invitées.

CONTRÔLE INDÉFINI DES VENTES DE PÉTROLE PAR LES ÉTATS-UNIS

L'administration Trump a jeté son dévolu sur l'industrie pétrolière du Venezuela peu après que les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro le 3 janvier. Washington a déclaré vouloir contrôler les ventes et les revenus pétroliers du Venezuela pour une durée indéterminée.

Le ministère américain de l'énergie a déclaré mercredi qu'il s'engageait avec des négociants en matières premières et des banques à exécuter et à fournir un soutien financier pour le pétrole brut vénézuélien et les ventes de carburant au pays. Il n'a pas précisé quelles entreprises.

M. Trump a déjà déclaré que les entreprises américaines investiraient au Venezuela et reconstruiraient son industrie pétrolière afin de produire davantage de pétrole et de faire baisser les coûts énergétiques mondiaux.

Washington et Caracas ont conclu un accord cette semaine pour exporter quelque 30 à 50 millions de barils de pétrole d'une valeur de 2 milliards de dollars vers les États-Unis, mais les grandes compagnies pétrolières américaines ont déclaré qu'elles voulaient des "garanties sérieuses " avant de faire des investissements.

Des années de sous-investissement et de sanctions ont fait chuter la production du Venezuela à environ 1 million de barils par jour, soit à peine 1 % de l'offre mondiale, contre 3,5 millions de bpj dans les années 1970, lorsqu'il représentait 7 % du pétrole mondial.

IMPLICATION AU VENEZUELA

Vitol et Trafigura étaient parmi les négociants les plus actifs du pétrole vénézuélien avant les sanctions américaines de 2019.

Par le passé, ils ont commercialisé le pétrole vénézuélien reçu des partenaires européens de l'entreprise publique PDVSA, qui étaient des détenteurs de licences américaines. Leur capacité à disposer rapidement de flottes de pétroliers au Venezuela et à échanger des barils dépasse celle de nombreux partenaires de coentreprises.

Pourtant, il se peut qu'ils n'aient pas le premier accès au brut vénézuélien.

"Les grandes sociétés américaines sont au cœur de la production, mais les grandes maisons de commerce internationales ont une portée globale et offrent des options que les grandes sociétés n'ont pas. Il est donc logique que ces négociants s'engagent de manière proactive avec le gouvernement américain pour discuter des prochaines étapes", a déclaré Jean-François Lambert, de la société de conseil Lambert Commodities.

La major pétrolière américaine Chevron CVX.N est en pourparlers avec le gouvernement américain pour étendre sa licence d'exploitation au Venezuela afin de pouvoir vendre à d'autres acheteurs et d'augmenter les exportations vers ses propres raffineries, a rapporté Reuters mercredi.

Sous licence américaine, Chevron, l'indien Reliance, l'italien Eni ENI.MI , l'espagnol Repsol REP.MC , le français Maurel & Prom et le chinois CNPC ont été par intermittence les principaux négociants de pétrole vénézuélien depuis l'imposition des sanctions en 2019.