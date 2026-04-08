Les navires norvégiens ne sont pas encore prêts à reprendre le transit par Hormuz, selon un groupe industriel

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Le cessez-le-feu de deux semaines convenu entre les États-Unis et l'Iran n'a pas encore apporté suffisamment de clarté pour que les navires norvégiens reprennent leurs traversées du détroit d'Ormuz, a déclaré mercredi l'association des armateurs norvégiens (NSA).

Le groupe industriel, qui représente 130 sociétés possédant quelque 1 500 navires dans le monde, a déclaré que la situation en matière de sécurité dans le Golfe restait incertaine et que les armateurs cherchaient à obtenir davantage d'informations.

"Nous prenons note des signaux de cessez-le-feu, mais la situation dans le détroit d'Ormuz reste non résolue et imprévisible", a déclaré Knut Arild Hareide, directeur général de la NSA, dans un communiqué.

Les perturbations dans le détroit d'Ormuz, l'un des plus importants points d'étranglement maritime au monde, ont contraint les compagnies maritimes à suspendre leurs traversées, à réacheminer leurs marchandises et à recourir à des solutions de rechange coûteuses pour assurer le transport des marchandises dans le Golfe .

"Il n'est pas encore clair dans quelles conditions le transit peut se faire en toute sécurité. Les armateurs évaluent la situation et ne reprendront pas les transits tant qu'il n'y aura pas de réelles garanties de sécurité", a déclaré M. Hareide.

Le danois Maersk MAERSKb.CO , l'une des plus grandes compagnies de porte-conteneurs au monde, a déclaré plus tôt mercredi que l'annonce du cessez-le-feu n'offrait pas encore suffisamment de certitude pour reprendre des opérations normales dans la région.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'une quinzaine de pays envisageaient de faciliter la reprise du trafic par le détroit d'Ormuz.