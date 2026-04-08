 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les navires norvégiens ne sont pas encore prêts à reprendre le transit par Hormuz, selon un groupe industriel
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 11:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cessez-le-feu de deux semaines convenu entre les États-Unis et l'Iran n'a pas encore apporté suffisamment de clarté pour que les navires norvégiens reprennent leurs traversées du détroit d'Ormuz, a déclaré mercredi l'association des armateurs norvégiens (NSA).

Le groupe industriel, qui représente 130 sociétés possédant quelque 1 500 navires dans le monde, a déclaré que la situation en matière de sécurité dans le Golfe restait incertaine et que les armateurs cherchaient à obtenir davantage d'informations.

"Nous prenons note des signaux de cessez-le-feu, mais la situation dans le détroit d'Ormuz reste non résolue et imprévisible", a déclaré Knut Arild Hareide, directeur général de la NSA, dans un communiqué.

Les perturbations dans le détroit d'Ormuz, l'un des plus importants points d'étranglement maritime au monde, ont contraint les compagnies maritimes à suspendre leurs traversées, à réacheminer leurs marchandises et à recourir à des solutions de rechange coûteuses pour assurer le transport des marchandises dans le Golfe .

"Il n'est pas encore clair dans quelles conditions le transit peut se faire en toute sécurité. Les armateurs évaluent la situation et ne reprendront pas les transits tant qu'il n'y aura pas de réelles garanties de sécurité", a déclaré M. Hareide.

Le danois Maersk MAERSKb.CO , l'une des plus grandes compagnies de porte-conteneurs au monde, a déclaré plus tôt mercredi que l'annonce du cessez-le-feu n'offrait pas encore suffisamment de certitude pour reprendre des opérations normales dans la région.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'une quinzaine de pays envisageaient de faciliter la reprise du trafic par le détroit d'Ormuz.

Guerre en Iran

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
15 590,000 DKK LSE Intl -2,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 08.04.2026 12:18 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 2,52% pour le Dow Jones .DJI , de 2,68% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 3,44% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite

  • Cessez-le-feu entre Etats-Unis et Iran: réactions de manifestants à New York et Washington
    Cessez-le-feu entre Etats-Unis et Iran: réactions de manifestants à New York et Washington
    information fournie par AFP Video 08.04.2026 12:15 

    Des manifestants contre la guerre au Moyen Orient rassemblés à New York et à Washington ont réagi mardi après que le président américain Donald Trump a annoncé une pause de deux semaines dans les bombardements sur l’Iran.

  • Liban: une frappe israélienne touche un bâtiment près de Tyr
    Liban: une frappe israélienne touche un bâtiment près de Tyr
    information fournie par AFP Video 08.04.2026 12:14 

    Images montrant le moment où une frappe israélienne touche un bâtiment dans le village d'Abbassiyé, à la périphérie de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, après un avertissement israélien. Israël a repris ses frappes dans le sud du Liban mercredi, alors que ... Lire la suite

  • Le secteur mondial du lithium s'intéresse aux salines argentines pour tester une nouvelle technologie clé
    Eramet affirme conserver le soutien de ses principaux actionnaires
    information fournie par Reuters 08.04.2026 12:06 

    ‌Eramet a déclaré mercredi ​que ses principaux actionnaires avaient renouvelé leur confiance ​dans la direction et leur ​soutien à ⁠la stratégie de redressement ‌du groupe minier français en difficulté, après ​des ‌informations de presse indiquant ⁠que la famille ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank