Les motivations de Musk sont débattues alors que le procès des actionnaires de Twitter touche à sa fin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Musk accusé d'avoir fait baisser frauduleusement le prix de Twitter

* Musk aurait cherché à se retirer d'un rachat de 44 milliards de dollars

* L'avocat de Musk déclare que l'inquiétude concernant les robots de Twitter était "réelle"

par Abhirup Roy et Jonathan Stempel

L'avocat des anciens actionnaires de Twitter qui poursuivent Elon Musk a exhorté mardi un jury fédéral à tenir la personne la plus riche du monde pour responsable de la baisse du cours de l'action Twitter en 2022 en tentant de se retirer ou de renégocier son achat de la plateforme de médias sociaux pour 44 milliards de dollars. Dans sa plaidoirie finale devant le tribunal fédéral de San Francisco, l'avocat Mark Molumphy a déclaré aux jurés que M. Musk avait escroqué les actionnaires en s'interrogeant publiquement à trois reprises sur le fait que Twitter était envahi de faux comptes et de comptes de spam, et qu'il possédait peut-être quatre ou cinq fois plus de comptes que les 5 % qu'il avait divulgués.

M. Molumphy a également déclaré que M. Musk n'avait pas été déconcerté lorsqu'il a signé l'accord de fusion d'avril 2022, bien qu'il ait su à ce moment-là que Twitter sous-estimait le nombre de faux comptes, connus sous le nom de "bots".

"Il a saccagé l'entreprise. Il a dénigré les cadres. Et il a fait chuter le cours de l'action", a déclaré M. Molumphy.

L'avocat de M. Musk, Michael Lifrak, a répliqué dans sa plaidoirie que le milliardaire était "réellement" préoccupé par les bots et qu'il s'attachait à déterminer l'ampleur du problème, et non à trouver des moyens d'économiser de l'argent.

"Deux tweets et un podcast ne sont pas synonymes de fraude en matière de valeurs mobilières", a déclaré M. Lifrak aux jurés. Tout ce que les plaignants ont soutenu, a-t-il dit, c'est que si M. Musk était resté silencieux, l'action n'aurait pas chuté, mais ils n'ont apporté aucune preuve de fraude.

"La seule chose que les plaignants vous ont dite, c'est que si M. Musk n'avait rien dit, l'action n'aurait pas baissé. Mais ils n'ont pas prouvé la fraude." Le jury a commencé à délibérer et s'est retiré pour la journée sans parvenir à un verdict. Ils devraient reprendre leurs délibérations mercredi, a indiqué un fonctionnaire du tribunal. Les jurés devront déterminer si les trois déclarations de M. Musk sur les bots étaient frauduleuses et s'il avait manigancé pour escroquer les actionnaires de Twitter en faisant baisser le cours de l'action. Si la réponse est négative, M. Musk gagne. Si la réponse est positive, les jurés examineront les éventuels dommages et intérêts.

M. Musk a commencé à remettre en question l'achat de Twitter peu de temps après avoir donné son accord, en publiant sur la plateforme de médias sociaux que la transaction était "temporairement en attente" et que le pourcentage de bots pourrait être de 20 % ou plus.

Dans une déclaration contestée, il a tweeté le 17 mai 2022 que l'achat "ne peut pas aller de l'avant" tant que le directeur général de Twitter n'aura pas prouvé que le pourcentage de bots est inférieur à 5 %.

Twitter a ensuite intenté une action en justice pour obliger M. Musk à finaliser le rachat, ce qu'il a fait en octobre 2022. M. Musk a ensuite rebaptisé Twitter X. La plateforme fait désormais partie de sa société de fusées et de satellites SpaceX.

DE MULTIPLES BATAILLES JUDICIAIRES POUR MUSK À plusieurs reprises, M. Musk a choisi d'affronter les actionnaires devant les tribunaux plutôt que de conclure un accord, notamment lors d'un procès en 2023 concernant sa société de voitures électriques Tesla TSLA.O et lors d'un litige portant sur son plan de rémunération de 139 milliards de dollars pour Tesla. Il a gagné les deux procès. M. Musk est également en pourparlers pour régler un procès civil intenté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui l'accuse d'avoir enfreint la loi fédérale en attendant trop longtemps, en 2022, pour divulguer ses achats initiaux de Twitter, afin de pouvoir en racheter d'autres avant que les investisseurs ne s'en aperçoivent. Le procès en cours à San Francisco a débuté le 2 mars. Il concerne les investisseurs qui ont vendu des actions Twitter entre le 13 mai et le 4 octobre 2022.

X ne représente qu'une petite partie de la fortune nette de M. Musk, que le magazine Forbes estime à 836,4 milliards de dollars. L'achat par SpaceX le mois dernier de la société d'intelligence artificielle de M. Musk, xAI, qui hébergeait X, a donné naissance à l'entreprise privée la plus précieuse du monde, d'une valeur d'environ 1 250 milliards de dollars à l'époque. L'entreprise combinée pourrait vendre des actions dans le cadre d'une première offre publique dès le mois de juin.