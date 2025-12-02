Les modifications apportées par le comité américain sur le vaccin contre l'hépatite B seraient les plus importantes à ce jour

Le comité consultatif du CDC se réunit jeudi et vendredi

Une étude indépendante révèle que la dose de vaccin contre l'hépatite B administrée à la naissance a permis de réduire les infections de 95 %

Les fabricants de vaccins affirment qu'un changement de calendrier pourrait entraîner des ruptures d'approvisionnement

Les conseillers en matière de vaccins de Robert F. Kennedy Jr. voteront cette semaine sur la question de savoir s'il faut retarder la vaccination contre l'hépatite B pour la plupart des enfants américains, a déclaré le nouveau président du comité, ce qui constituerait le changement le plus important depuis que le ministre de la santé a commencé à remanier la politique en matière de vaccins.

L'idée de retarder l'administration du vaccin contre l'hépatite B aux nouveau-nés, une pratique vieille de plusieurs décennies, a été avancée par l'activiste anti-vaccins de longue date, Kennedy.

Le comité ne s'est pas encore prononcé sur la durée exacte du report, a déclaré le nouveau chef du comité dans une interview. Il est recommandé à quelque 3,5 millions d'enfants américains par an de se faire vacciner le jour de leur naissance.

"Nous essayons d'éviter d'administrer des vaccins aux personnes les plus vulnérables", a déclaré lundi le Dr Kirk Milhoan, cardiologue pédiatrique nommé à la tête du comité consultatif des CDC sur les pratiques de vaccination. "Nous voulons tester ces produits de manière extrêmement approfondie avant de les administrer, en particulier en période néonatale ou chez une femme enceinte. Il s'agit donc de choses pour lesquelles nous avons une très forte suspicion."

Un examen de plus de 400 études et rapports par des experts indépendants en matière de vaccins, publié mardi, a révélé que la politique américaine consistant à administrer le vaccin contre l'hépatite B aux nouveau-nés a permis de réduire de plus de 95 % les infections chez les enfants.

PAS DE CONVERSATIONS AVEC LES FABRICANTS DE VACCINS

Le comité consultatif sur les vaccins des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies n'a pas discuté directement avec les fabricants de vaccins des problèmes d'approvisionnement qu'ils ont soulevés et qui pourraient résulter du report des vaccinations, a déclaré Milhoan.

"Nous ne nous occupons pas vraiment de cette question pour l'instant", a-t-il déclaré. "Nous n'avons pas eu ces discussions, et il ne serait pas vraiment approprié pour le (comité) d'avoir ces discussions en dehors de la réunion."

Plusieurs fabricants de vaccins et experts ont déclaré à Reuters que même de petites modifications du calendrier de vaccination pourraient perturber l'approvisionnement en vaccins contre l'hépatite B ou d'autres vaccins administrés en association avec cette vaccination, comme le vaccin contre la poliomyélite, pendant un an ou plus.

Le comité doit se réunir jeudi et vendredi.

Des sources chez les fabricants de vaccins, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré à Reuters que le comité n'avait pas demandé de données spécifiques ou de détails sur la manière dont toute modification du calendrier de vaccination contre l'hépatite B pourrait avoir un impact sur l'approvisionnement en vaccins aux États-Unis.

John Grabenstein, consultant et ancien dirigeant de Merck

MRK.N spécialisé dans les vaccins, a déclaré que cette démarche s'éloignait de la façon dont les CDC communiquaient directement avec l'industrie avant les réunions de l'ACIP. Merck est l'un des fabricants du vaccin contre l'hépatite B utilisé aux États-Unis.

Il a décrit le nouveau comité comme étant beaucoup moins prévisible, déclarant que "l'incertitude n'est pas une bonne chose dans l'industrie."

Un porte-parole du ministère américain de la santé et des services sociaux n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Kennedy a ouvert la voie aux changements de politique du CDC en évinçant la directrice Susan Monarez en raison de désaccords sur la politique vaccinale, ainsi qu'en renvoyant les 17 experts indépendants membres du comité consultatif sur les pratiques de vaccination et en les remplaçant par des personnes qu'il a lui-même nommées.

Sous sa direction, l'agence a réécrit son site web pour indiquer que les preuves ne soutiennent pas l'affirmation selon laquelle les vaccins ne causent pas l'autisme, ce qui est contraire à la science établie. Le CDC a également abandonné les recommandations concernant les vaccins COVID pour les femmes enceintes et les enfants, s'attirant ainsi les critiques des principaux groupes médicaux américains, et a scindé le vaccin combiné rougeole-oreillons-rubéole-varicelle pour les enfants de moins de 4 ans.

RISQUE DE PERTURBATION IMPORTANTE DE L'APPROVISIONNEMENT

L'hépatite B est une infection virale qui provoque une inflammation du foie. Elle se transmet principalement par le sang, le sperme ou certains autres fluides corporels, mais peut également se propager par des contacts plus occasionnels.

Outre Merck, GSK GSK.L produit un vaccin contre l'hépatite B et Sanofi SASY.PA produit avec Merck une combinaison de six vaccins différents.

Le vaccin contre l'hépatite B est actuellement recommandé pour tous les enfants américains en une série de trois injections. Le premier vaccin est administré dans les hôpitaux peu après la naissance de l'enfant et les deux derniers sont généralement administrés dans le cadre d'une combinaison de vaccins. L'injection multidose comprend des vaccins contre d'autres maladies telles que la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio et l'Haemophilus influenzae de type b.

Les vaccins combinés pourraient devenir inutiles si les recommandations sur le calendrier des vaccins ne sont plus alignées, a déclaré Grabenstein.

"C'est ce que j'appelle la tyrannie de l'inventaire à flux tendu", a déclaré Grabenstein. "Pour maximiser l'efficacité, ils auront réduit leurs stocks au minimum, et s'il y a un changement brusque, cela pourrait entraîner des pénuries."

Lors de la dernière réunion de l'ACIP, Sanofi a déclaré que tout retard pourrait "entraîner d'importantes perturbations de l'approvisionnement pendant un an ou plus, car la production de vaccins est ajustée en raison du long délai nécessaire."

Merck a déclaré que toute modification du calendrier établi pourrait entraîner une résurgence de maladies évitables.