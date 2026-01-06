Les ministres des Finances du G7 conviés à Washington pour discuter des terres rares-sources

Les ministres des Finances du G7 se réuniront à Washington le 12 janvier pour discuter de l'approvisionnement en terres rares, ont déclaré mardi trois sources au fait du dossier.

Selon l'une des sources, les prix planchers pour les terres rares figureront parmi les points abordés lors de la réunion.

Les pays du G7, à l'exception du Japon, dépendent fortement ou exclusivement de la Chine pour une série de matériaux allant des aimants en terres rares aux métaux pour batteries.

En juin dernier, ils ont adopté un plan d'action visant à sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement et à stimuler leurs économies.

(Rédigé par Makiko Yamazaki à Tokyo, Julia Payne à Bruxelles et Trevor Hunnicutt à Washington ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)