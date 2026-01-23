Les ministères de l'énergie des États-Unis et du Kazakhstan discutent de la coopération

Le ministère de l'Énergie du Kazakhstan a déclaré vendredi qu'il avait tenu des discussions sur la coopération énergétique avec le ministère américain de l'Énergie et l'ambassade des États-Unis dans le pays d'Asie centrale, qui est un important producteur d'énergie, représentant environ 2 % de l'approvisionnement quotidien en pétrole.

Dans un communiqué publié sur Telegram, le ministère a déclaré que les deux parties avaient discuté de "la mise en œuvre des priorités stratégiques du Kazakhstan dans l'industrie du pétrole et du gaz". Les compagnies pétrolières américaines, dont Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N , ont des participations dans les champs pétrolifères du Kazakhstan. La production du pays a fortement diminué ces dernières semaines, après que des incidents survenus à dans le champ de Tengiz l'ont mis hors service pendant 7 à 10 jours.

Les attaques de drones sur les pétroliers et les infrastructures terrestres desservant le Caspian Pipeline Consortium, qui transporte la majeure partie des exportations de pétrole du Kazakhstan en vue de leur chargement dans le port russe de Novorossiysk, ont également eu un impact sur la production.

Ces derniers mois, Washington a renforcé ses liens avec le Kazakhstan, le président américain Donald Trump ayant invité son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev à participer à son initiative "Board of Peace" et à assister au G20 à Miami en décembre 2026.