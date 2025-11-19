Les minières aurifères progressent grâce à la hausse des prix des lingots, portée par la demande de valeurs refuges

19 novembre - ** Les actions des minières aurifères cotées aux États-Unis augmentent en pré-ouverture, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 1,1 % à 4 113,04 $ l'once

** Les prix de l'or augmentent alors que les investisseurs recherchent des valeurs refuges et se concentrent sur le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve Fédérale et sur un rapport sur l'emploi américain retardé, à la recherche d'indices sur les futures décisions de taux.

** Les compagnies minières Newmont NEM.N et Barrick Mining

B.N augmentent respectivement de 2,1% et 2,3%

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye Stillwater SBSW.N , cotées aux États-Unis, augmentent de 2,3 % à 4,6 %

** Les minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.N gagnent environ 2 % et Kinross Gold KGC.N augmente de 2,2 %