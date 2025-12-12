Les minières aurifères gagnent du terrain alors que le lingot s'apprécie en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions des minières aurifères cotées aux États-Unis augmentent avant le marché, suivant les prix du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,1% à 4 286,35 $ l'once, est en voie de réaliser un gain hebdomadaire de 2,1% après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 21 octobre jeudi ** La hausse des prix a été soutenue par les attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt l'année prochaine après que la Réserve fédérale américaine ait repoussé les paris hawkish du marché

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N gagnent respectivement ~2% et 1,4%

** Les minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.TO

AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N gagnent chacun 1,7%

** La minière sud-africaine Harmony Gold HMY.N en hausse de 1%