Les mineurs de terres rares chutent ; les États-Unis abandonnent leurs projets de prix plancher, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 janvier - ** Les actions cotées en bourse aux États-Unis des entreprises d'extraction de terres rares chutent

** L'administration Trump se retire des plans visant à garantir un prix minimum pour les projets de minerais critiques américains, selon plusieurs sources à Reuters

** Critical Metals CRML.O chute de 13,4%; United States Antimony UAMY.N plonge de 18%

** USA Rare Earth USAR.O chute de 15,9%; MP Materials

MP.N baisse de 9,9%

** NioCorp NB.O baisse de 15,8%; Energy Fuels UUUU.A baisse de 11,3%

** Trilogy Metals TMQ.N baisse de 7,9%; Ramaco Resources

METC.O baisse de 12,5%

** Ce changement annule les engagements pris lors d'une réunion en juillet, au cours de laquelle des fonctionnaires avaient déclaré aux dirigeants du secteur minier que les prix planchers (comme celui accordé à MP Materials seraient disponibles pour d'autres projets

** Les États-Unis peuvent toujours soutenir les minerais essentiels par d'autres méthodes, y compris les investissements en actions et le stockage