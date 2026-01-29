 Aller au contenu principal
Les mineurs de terres rares chutent ; les États-Unis abandonnent leurs projets de prix plancher, selon des sources
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 janvier - ** Les actions cotées en bourse aux États-Unis des entreprises d'extraction de terres rares chutent

** L'administration Trump se retire des plans visant à garantir un prix minimum pour les projets de minerais critiques américains, selon plusieurs sources à Reuters

** Critical Metals CRML.O chute de 13,4%; United States Antimony UAMY.N plonge de 18%

** USA Rare Earth USAR.O chute de 15,9%; MP Materials

MP.N baisse de 9,9%

** NioCorp NB.O baisse de 15,8%; Energy Fuels UUUU.A baisse de 11,3%

** Trilogy Metals TMQ.N baisse de 7,9%; Ramaco Resources

METC.O baisse de 12,5%

** Ce changement annule les engagements pris lors d'une réunion en juillet, au cours de laquelle des fonctionnaires avaient déclaré aux dirigeants du secteur minier que les prix planchers (comme celui accordé à MP Materials seraient disponibles pour d'autres projets

** Les États-Unis peuvent toujours soutenir les minerais essentiels par d'autres méthodes, y compris les investissements en actions et le stockage

Valeurs associées

CRML
14,6700 USD NASDAQ -14,01%
MP MATERIALS RG-A
60,320 USD NYSE -10,00%
NIOCORP DEVEL
6,2244 USD NASDAQ -14,73%
RAMACO RRCS RG-A
19,8225 USD NASDAQ -12,21%
RAMACO RRCS RG-A
7,9500 USD NASDAQ 0,00%
TRILOGY METALS
8,600 CAD TSX -8,02%
USA RARE EARTH RG-A
21,1100 USD NASDAQ -16,16%
