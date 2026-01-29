Les mineurs de terres rares chutent ; les États-Unis abandonnent leurs projets de prix plancher, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
29 janvier - ** Les actions cotées en bourse aux États-Unis des entreprises d'extraction de terres rares chutent
** L'administration Trump se retire des plans visant à garantir un prix minimum pour les projets de minerais critiques américains, selon plusieurs sources à Reuters
** Critical Metals CRML.O chute de 13,4%; United States Antimony UAMY.N plonge de 18%
** USA Rare Earth USAR.O chute de 15,9%; MP Materials
MP.N baisse de 9,9%
** NioCorp NB.O baisse de 15,8%; Energy Fuels UUUU.A baisse de 11,3%
** Trilogy Metals TMQ.N baisse de 7,9%; Ramaco Resources
METC.O baisse de 12,5%
** Ce changement annule les engagements pris lors d'une réunion en juillet, au cours de laquelle des fonctionnaires avaient déclaré aux dirigeants du secteur minier que les prix planchers (comme celui accordé à MP Materials seraient disponibles pour d'autres projets
** Les États-Unis peuvent toujours soutenir les minerais essentiels par d'autres méthodes, y compris les investissements en actions et le stockage
