Les mineurs de métaux précieux profitent des paris sur une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 novembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, en ligne avec la hausse des prix des métaux GOL/

** L'or au comptant XAU= 0,13 % à 4 082,79 $ l'once, après avoir chuté de plus de 1 % plus tôt dans la séance; l'or a reculé de 0,5 % cette semaine

** Les prix de l'or augmentent alors que les traders ont renforcé leurs paris sur une réduction des taux d'intérêt américains en décembre, suite aux commentaires jugés conciliants de la Fed

** Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N en hausse de 1,4% chacun

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 2,5%, AngloGold Ashanti AU.N en hausse de ~1% et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse marginale

** Les mineurs canadiens progressent d'environ 2 %; Agnico Eagle Mines AEM.TO est en hausse de 1 % et Kinross Gold K.TO de 1 %

** Les mineurs d'argent progressent également; First Majestic AG.TO et Endeavour Silver EDR.TO sont en hausse de 1,2 % et 2 %, respectivement

** Fortuna Mining FVI.TO grimpe de 1,7 %