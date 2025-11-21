 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index
8 016,00
+0,36%
Les mineurs de métaux précieux profitent des paris sur une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 18:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 novembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, en ligne avec la hausse des prix des métaux GOL/

** L'or au comptant XAU= 0,13 % à 4 082,79 $ l'once, après avoir chuté de plus de 1 % plus tôt dans la séance; l'or a reculé de 0,5 % cette semaine

** Les prix de l'or augmentent alors que les traders ont renforcé leurs paris sur une réduction des taux d'intérêt américains en décembre, suite aux commentaires jugés conciliants de la Fed

** Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N en hausse de 1,4% chacun

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 2,5%, AngloGold Ashanti AU.N en hausse de ~1% et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse marginale

** Les mineurs canadiens progressent d'environ 2 %; Agnico Eagle Mines AEM.TO est en hausse de 1 % et Kinross Gold K.TO de 1 %

** Les mineurs d'argent progressent également; First Majestic AG.TO et Endeavour Silver EDR.TO sont en hausse de 1,2 % et 2 %, respectivement

** Fortuna Mining FVI.TO grimpe de 1,7 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
225,440 CAD TSX +0,78%
ANGLOGOLD ASH
79,695 USD NYSE +0,68%
Argent
50,19 USD Six - Forex 1 -0,97%
BARRICK MINING
51,350 CAD TSX +1,08%
COEUR MINING
13,925 USD NYSE +0,54%
ENDEAVOUR SILVER
10,120 CAD TSX +1,40%
FIRST MAJESTIC S
8,210 CAD TSX 0,00%
FIRST MAJESTIC S
15,630 CAD TSX +0,51%
FORTUNA MIN
11,550 CAD TSX +1,49%
GOLD FIELDS
34,100 EUR Tradegate +3,33%
GOLD FIELDS SP ADR
38,780 USD NYSE +2,16%
HARMONY GOLD MIN
14,350 EUR Tradegate +0,70%
HECLA MINING
13,185 USD NYSE -0,23%
KINROSS GOLD
34,420 CAD TSX +0,79%
NEWMONT
83,430 USD NYSE +1,73%
Or
4 080,98 USD Six - Forex 1 +0,10%
SIBANYE SP ADR
11,245 USD NYSE +0,63%
SIBANYE STILLW
2,390 EUR Tradegate -2,85%
SIBANYE STILLW
3,0300 USD OTCBB 0,00%
SILVERCORP METAL
8,840 CAD TSX +0,57%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
