Les mineurs de lithium progressent après la flambée des prix du métal suite à la révocation de licences minières par la Chine
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 12:07

17 décembre - ** Les actions des mineurs de lithium cotées aux États-Unis augmentent en avant-Bourse après la flambée des prix du métal léger en Chine

** L'autorité des ressources naturelles de Yichun, principal centre de production de lithium en Chine, a déclaré qu'elle révoquerait 27 licences d'exploitation minière

** Le contrat de carbonate de lithium le plus actif sur le Guangzhou Futures Exchange a bondi à 109 860 yuans (15 592,27 $) la tonne métrique, son plus haut niveau depuis juin 2024, plus tôt dans la session, avant de terminer la journée en hausse de 7,61% à 108 620 yuans

** Albemarle ALB.N augmente de 3,2 %, tandis que les actions du mineur chilien SQM SQM.N SQMA.SN cotées aux États-Unis gagnent 4,3 %

** Le mineur canadien Sigma Lithium SGML.O SGML.V augmente de 8,5 %, Lithium Americas LAC.N LAC.TO ajoute 2,9 % et Standard Lithium SLI.N SLI.V gagne 2,6 %

