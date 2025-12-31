Les mineurs de lithium devraient terminer l'année en beauté grâce à la demande des VE et du gouvernement américain

31 décembre - ** Les mineurs de lithium devraient terminer l'année dans le vert, stimulés par la demande de véhicules électriques et de projets de stockage de batteries, alors que les États-Unis s'efforcent d'augmenter leur production nationale et de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine

** Les actions cotées en bourse de Standard Lithium SLI.N , qui cherche à devenir le premier producteur de lithium de l'Arkansas, ont progressé de 211 % en 2025

** Soutenue par le ministère américain de l'énergie, SLI a déclaré avoir attiré plus d'un milliard de dollars d'intérêt financier pour son projet de lithium dans l'Arkansas

** Le gouvernement américain a pris des participations dans plusieurs entreprises en 2025, y compris une participation de 5 % dans Lithium Americas LAC.TO et une participation distincte de 5 % dans la coentreprise Thacker Pass

** La coentreprise Thacker Pass devrait être la plus grande source de lithium de l'hémisphère occidental; les actions de LAC, qui exploite la coentreprise, ont grimpé de 48,4 %

** Sigma Lithium SGML.O en hausse de 20,2 %; Albemarle

ALB.N , l'un des plus grands producteurs de lithium au monde, en hausse de 64,9 % depuis le début de l'année

** Les actions cotées en bourse de la société chilienne SQM

SQMA.SN SQM.N gagnent 89,7 % depuis le début de l'année

** La société de courtage BMO Capital Markets a déclaré au début du mois qu'elle prévoyait des bénéfices plus élevés en 2026 qu'en 2025, la plupart des entreprises bénéficiant de volumes plus importants et de meilleurs prix