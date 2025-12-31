 Aller au contenu principal
Les mineurs de lithium devraient terminer l'année en beauté grâce à la demande des VE et du gouvernement américain
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 14:33

31 décembre - ** Les mineurs de lithium devraient terminer l'année dans le vert, stimulés par la demande de véhicules électriques et de projets de stockage de batteries, alors que les États-Unis s'efforcent d'augmenter leur production nationale et de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine

** Les actions cotées en bourse de Standard Lithium SLI.N , qui cherche à devenir le premier producteur de lithium de l'Arkansas, ont progressé de 211 % en 2025

** Soutenue par le ministère américain de l'énergie, SLI a déclaré avoir attiré plus d'un milliard de dollars d'intérêt financier pour son projet de lithium dans l'Arkansas

** Le gouvernement américain a pris des participations dans plusieurs entreprises en 2025, y compris une participation de 5 % dans Lithium Americas LAC.TO et une participation distincte de 5 % dans la coentreprise Thacker Pass

** La coentreprise Thacker Pass devrait être la plus grande source de lithium de l'hémisphère occidental; les actions de LAC, qui exploite la coentreprise, ont grimpé de 48,4 %

** Sigma Lithium SGML.O en hausse de 20,2 %; Albemarle

ALB.N , l'un des plus grands producteurs de lithium au monde, en hausse de 64,9 % depuis le début de l'année

** Les actions cotées en bourse de la société chilienne SQM

SQMA.SN SQM.N gagnent 89,7 % depuis le début de l'année

** La société de courtage BMO Capital Markets a déclaré au début du mois qu'elle prévoyait des bénéfices plus élevés en 2026 qu'en 2025, la plupart des entreprises bénéficiant de volumes plus importants et de meilleurs prix

Valeurs associées

ALBEMARLE
141,530 USD NYSE -0,35%
LITHIUM
6,020 CAD TSX -0,33%
SIGMA LITHIUM
10,250 CAD TSX Venture +0,20%
SIGMA LITHIUM
18,110 CAD TSX Venture -2,21%
SIGMA LITHIUM
13,2600 USD NASDAQ -1,70%
SOC QUIM&MIN SP ADR
68,450 USD NYSE -0,68%
STANDARD LITHIUM
CAD TSX Venture 0,00%
STANDARD LITHIUM
6,160 CAD TSX Venture +0,16%
