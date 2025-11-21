Les mineurs de lithium chutent en raison de l'effondrement des prix en Chine après les mesures prises pour limiter les transactions spéculatives

21 novembre - ** Les actions des mineurs de lithium cotés aux États-Unis chutent avant le marché

** Les prix du lithium en Chine chutent fortement , court-circuitant un rallye, après que la bourse principale a pris des mesures pour freiner le commerce spéculatif et sur un rapport que le géant des batteries CATL 300750.SZ pourrait redémarrer la production dans sa mine de lithium phare

** Le contrat de carbonate de lithium le plus négocié sur le Guangzhou Futures Exchange a clôturé la journée en baisse de 9% à 91 020 yuans (12 801,15 $) la tonne métrique, atteignant sa limite inférieure et abandonnant la plupart des gains de cette semaine

** Le contrat a atteint jeudi son plus haut niveau depuis juin 2024 à 102 500 yuans la tonne

** Albemarle ALB.N plonge de ~6%, tandis que les actions chiliennes de SQM SQMA.SN SQM.N cotées aux États-Unis baissent de 5,5%

** Sigma Lithium SGML.O chute de 6%

** Les actions de Lithium Americas LAC.N et de Standard Lithium SLI.N ont baissé respectivement de 3 % et de 5,4 %

(1 $ = 7,1103 yuans chinois renminbi)