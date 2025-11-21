 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 976,98
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de lithium chutent en raison de l'effondrement des prix en Chine après les mesures prises pour limiter les transactions spéculatives
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions des mineurs de lithium cotés aux États-Unis chutent avant le marché

** Les prix du lithium en Chine chutent fortement , court-circuitant un rallye, après que la bourse principale a pris des mesures pour freiner le commerce spéculatif et sur un rapport que le géant des batteries CATL 300750.SZ pourrait redémarrer la production dans sa mine de lithium phare

** Le contrat de carbonate de lithium le plus négocié sur le Guangzhou Futures Exchange a clôturé la journée en baisse de 9% à 91 020 yuans (12 801,15 $) la tonne métrique, atteignant sa limite inférieure et abandonnant la plupart des gains de cette semaine

** Le contrat a atteint jeudi son plus haut niveau depuis juin 2024 à 102 500 yuans la tonne

** Albemarle ALB.N plonge de ~6%, tandis que les actions chiliennes de SQM SQMA.SN SQM.N cotées aux États-Unis baissent de 5,5%

** Sigma Lithium SGML.O chute de 6%

** Les actions de Lithium Americas LAC.N et de Standard Lithium SLI.N ont baissé respectivement de 3 % et de 5,4 %

(1 $ = 7,1103 yuans chinois renminbi)

Valeurs associées

ALBEMARLE
116,320 USD NYSE -7,46%
LITHIUM
6,750 CAD TSX 0,00%
LITHIUM
4,790 USD NYSE -6,54%
SIGMA LITHIUM
10,250 CAD TSX Venture +0,20%
SIGMA LITHIUM
13,270 CAD TSX Venture 0,00%
SIGMA LITHIUM
9,3950 USD NASDAQ -9,31%
SOC QUIM&MIN SP ADR
60,540 USD NYSE -4,00%
STANDARD LITHIUM
CAD TSX Venture 0,00%
STANDARD LITHIUM
5,410 CAD TSX Venture 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank