Les mineurs de lithium chutent en raison de l'effondrement des prix en Chine après les mesures prises pour limiter les transactions spéculatives

21 novembre - ** Les actions des mineurs de lithium cotés aux États-Unis chutent avant le marché
** Les prix du lithium en Chine chutent fortement , court-circuitant un rallye, après que la bourse principale a pris des mesures pour freiner le commerce spéculatif et sur un rapport que le géant des batteries CATL 300750.SZ pourrait redémarrer la production dans sa mine de lithium phare
** Le contrat de carbonate de lithium le plus négocié sur le Guangzhou Futures Exchange a clôturé la journée en baisse de 9% à 91 020 yuans (12 801,15 $) la tonne métrique, atteignant sa limite inférieure et abandonnant la plupart des gains de cette semaine
** Le contrat a atteint jeudi son plus haut niveau depuis juin 2024 à 102 500 yuans la tonne
** Albemarle ALB.N plonge de ~6%, tandis que les actions chiliennes de SQM SQMA.SN SQM.N cotées aux États-Unis baissent de 5,5%
** Sigma Lithium SGML.O chute de 6%
** Les actions de Lithium Americas LAC.N et de Standard Lithium SLI.N ont baissé respectivement de 3 % et de 5,4 %
(1 $ = 7,1103 yuans chinois renminbi)
