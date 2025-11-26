Il faudrait que Vladimir Poutine "félicite Donald Trump" : quand l'émissaire américain conseille les Russes sur la manière d'approcher le président américain

"Il le félicitera, il dira que Monsieur Trump est vraiment un homme de paix". Steve Witkoff a donné des éléments de langage que Vladimir Poutine pourrait utiliser lors d'un hypothétique appel téléphonique avec le président américain.

Steve Witkoff et Donald Trump à New York, aux États-Unis, le 7 septembre 2025. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

L'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a conseillé les Russes sur la manière de négocier avec Donald Trump dans le cadre des discussions sur un règlement de la guerre en Ukraine , selon une conversation téléphonique révélée mardi 26 novembre par Bloomberg .

L'agence de presse américaine Bloomberg a publié la retranscription d'un échange du 14 octobre entre l'ancien homme d'affaires américain et Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du président russe , dans lequel est évoqué un futur plan de règlement du conflit, inspiré de celui annoncé peu auparavant pour mettre fin à la guerre à Gaza.

Selon ce document, Steve Witkoff suggère un appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, lors duquel ce dernier "féliciterait le président (américain) pour ce succès". L'émissaire spécial américain, selon la même source, conseille que cet échange ait lieu avant une visite à la Maison Blanche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, prévue le 17 octobre.

"J'ai dit au président que vous, que la Fédération de Russie a toujours voulu un accord de paix . C'est ce que je crois", déclare aussi Steve Witkoff, selon cette retranscription, en évoquant "un projet de paix en vingt points, comme nous avons fait pour Gaza".

"Il le félicitera, il dira que Monsieur Trump est vraiment un homme de paix" , convient son interlocuteur russe, faisant référence à Vladimir Poutine. "Bon, de vous à moi, je sais ce qu'il faudra pour conclure un plan de paix : Donetsk et un échange de territoire quelque part ", dit encore Steve Witkoff, en référence à la région de l'est de l'Ukraine réclamée par la Russie.

"C'est ce que fait un négociateur", a jugé Donald Trump, parlant d'une "technique standard de négociation", quand il a été interrogé sur ces révélations mardi. Il a par ailleurs indiqué n'avoir pas entendu la conversation en question.

"Cette histoire prouve une chose : l'émissaire spécial Witkoff parle à des responsables à la fois en Russie et en Ukraine presque chaque jour pour obtenir la paix, ce qui est exactement ce pour quoi le président Trump l'a nommé", a réagi le directeur de communication de la Maison Blanche Steven Cheung, dans une déclaration transmise à l' AFP .

"Aussi proche que possible" de la position russe

Un appel téléphonique entre Donald Trump et son homologue russe a eu lieu le 16 octobre 2025, juste avant la visite de Volodymyr Zelensky. Le président américain a assuré que "de grands progrès" avaient été faits lors de cette conversation. Peu auparavant, il se disait "très déçu" par le président russe.

Le 21 novembre, les États-Unis ont proposé un plan de paix pour l'Ukraine jugé très favorable à la Russie. Il a depuis été amendé, pour parvenir à une nouvelle version "significativement meilleure" pour Kiev.

Bloomberg a aussi publié la retranscription d'une autre conversation, entre Iouri Ouchakov et un émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, très impliqué dans les discussions avec des responsables américains. L'échange a eu lieu le 29 octobre selon l'agence américaine, qui la retranscrit en anglais et dans sa version originale, en russe.

"Je pense que nous allons faire ce papier à propos de notre position, et je vais le faire circuler de manière informelle", déclare Kirill Dmitriev. "Je ne pense pas qu'ils prendront exactement notre version mais au moins ce sera aussi proche que possible" , poursuit-il, dans ce qui semble être une référence à des responsables américains.

Le site Axios a rapporté que Kirill Dmitriev avait passé trois jours avec Steve Witkoff et d'autres responsables américains à Miami (Floride, sud), du 24 au 26 octobre.