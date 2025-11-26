La marque Pelé rachetée par l'entreprise familiale de Neymar

Neymar Santos Sr, père du footballeur brésilien Neymar Jr et propriétaire de NR Sports lors de l'annonce de l'acquisition de la marque Pelé au Musée Pelé, à Santos le 25 novembre 2025 ( AFP / Miguel SCHINCARIOL )

L'entreprise du père de la star du foot brésilienne Neymar a annoncé mardi avoir racheté les droits de la marque du légendaire footballeur Pelé.

Neymar Santos Sr a confirmé lors d'un événement au Musée Pelé à Santos, au Brésil, l'achat de ces droits par son agence sportive NR Sports, qui pourra désormais exploiter commercialement le nom et l'image d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé.

"Nous sommes fiers (...). Je pense que c'est une marque très forte. Nous voulons renforcer son identité et l'adapter à l'époque actuelle", a déclaré le père de l'ancien joueur de Barcelone et du Paris Saint-Germain.

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. Selon des médias brésiliens, l'acquisition s'élève à 18 millions de dollars.

Les droits appartenaient jusqu'ici à l'entreprise américaine Sport 10.

L'accord ouvre de nouvelles possibilités pour la marque Pelé, emblématique mais considérée au Brésil comme pas assez développée par l'entreprise propriétaire.

"C'est le début d'un travail (...) motivant pour nous. Nous sommes très émus", a poursuivi Neymar Santos Sr.

Le Musée Pelé avait installé pour l'occasion un immense écran vert, avec le logo de la marque de l'ancien joueur.

"Le Brésil parle de nombreuses langues", mais "il a toujours eu une langue universelle: son nom est Pelé", affirme un même message publié mardi sur les comptes officiels de Pelé et NR Sports, accompagné d'une vidéo montrant des buts du triple champion du monde (1958, 62, 70) décédé en 2022.

"Certains naissent pour jouer, d'autres naissent pour changer le jeu. Pelé est né pour tout changer (...)", dit Neymar Jr dans une vidéo promotionnelle diffusée à l'annonce de l'achat de la marque. "Pelé n'a jamais cessé d'être des nôtres et maintenant il fait officiellement partie du Brésil, à nouveau et pour toujours", a poursuivi l'attaquant.

Flavia, fille de Pelé, était présente à l'événement. "Il n'y a pas de mots pour décrire l'émotion de ramener une marque qui est âme, humanité, amour. Cela n'a pas de prix", a-t-elle déclaré à l'AFP, se disant "honorée et heureuse".

La famille de Pelé a tenté sans succès de l'acheter après la mort de l'idole. Elle critiquait le fait que la marque avait une plus grande présence aux États-Unis qu'au Brésil.

Le "rapatriement" de la marque Pelé par les proches de Neymar ramène au Brésil "l'un des plus grands symboles de l'histoire du sport mondial", a affirmé NR Sports dans un communiqué, évoquant "une étape décisive pour la préservation, l'expansion et l'enrichissement de l'héritage du Roi du football".

Neymar, 33 ans, est de retour dans l'ancien club de Pelé, le Santos. Avec 79 buts à son actif, la star a surpassé Pelé comme meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne de football.

A Santos, près de Sao Paulo, ville où Pelé a joué de 1956 à 1974, le "Roi", mort le 29 décembre 2022 d'un cancer du côlon à l'âge de 82 ans, repose dans un mausolée visité par de très nombreux admirateurs.